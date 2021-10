DEJANU PUŠTENI SNIMCI EMOTIVNOG ODNOSA DALILE I CARA! Nastao MUK u Zadruzi, Dragojević prelomio: Ona je sada BIVŠA ŽENA! (VIDEO)

Zadrugari su imali prilike da vide klip na kom se vidi emotivni odnos Dalile Dragojević i Filipa Cara, koji je ipak uspeo da pogodi osećanja Dejana Dragojevića, Dalilinog supruga.

foto: Printscreen/Pink

- Nemam komentar, iskreno da ti kažem. Šta da prokomentarišem, neka kažu drugi pa ću možda da se nadovežem - rekao je Dejan.

- Vidi se da nešto ima između njih. Nisam znao da postoje emocije sa njegove strane, a vidim da Dalila ne može da sakrije emocije i da joj on prija. Sigurno postoji nešto što nam još niste pokazali, tako da je vrlo nezahvalno da kažem sada nešto - dodao je Mensur.

- Da li je moguće da nemaš šta da kažeš nešto, ovo je tvoja žena? - pitao je voditelj.

- Nemam, šta da kažem, to je bivša žena - odgovorio je Dejan.

- Ja sam gledao sve napolju i sve mi je jasno, ovo je samo deo. Što se mene tiče Car i Dalila su u vezi a Dejan je samo formalno tu - rekao je Đedović.

- Šta hoćete vi od mene? Svi gledate u mene sada, šta treba da kažem, ona se smeje samo, ništa nije uradila. Ona je rekla da je gušim i evo pustio sam je neka je sreć,a sad je podržite! - dobacivao je Dejan.

foto: Printscreen/Pink

- Očigledna je njena sreća sa Carem, ključna stvar je da se ona od njega ogradila i to sve govori - opet je ustao Mensur.

- Ja njega i dalje volim, nemoj ti meni da pričaš nešto, ja valjda znam najbolje - ubacila se Dalila.

- Vi ne kapirate ništa, nije poneta to. Poenta je da joj on izjavljuje ljubav a da se ona smeje i da prihvata sve! To je poenta! Ne treba meni potvrda ničija! - rekao je Miki.

foto: Printscreen/Pink

- On opet traži krivicu u nama svima, što komentarišemo, on kaže da je ovo luft, a to nema veze sa luftom. Sve je očigledno i po ponašanju i po gestikulaciju, vidi se da su se zaljubili i da im prija izolacija. Ono što Mensur kaže je čista glupost - govorila je Miljana.

- Ja sam rekao svoje mišljenje nemoj odmah da vređaš. Ja da sam ovo video sa Milicom, haos bi napravio a zajedno smo samo dva meseca. Zato sam rekao da se Dalila ogradila od njega, to je jedino što mi je logično. Kocke su se sklopile, srećna je, čini je srećnom i sve je jasno. Vidi se da je ona nezainteresovana - govorio je Mensur.

- Ovaj klip govori više od hiljadu reči i da se ništa ne čuje! - rekla je Miljana.

Kurir.rs/S.M.

