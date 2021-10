DALILA I DEJAN SU MI ODVRATNI, KAKAV JE TO BRAK?! Marija Kulić o gorućim temama iz rijalitija, nije štedela ni MILJANU ni Zolu!

Majka rijaliti zvezde Miljane Kulić, Marija, nedavno je imala operaciju štitne žlezde, a za medije je u toku oporavka komentarsala najaktuelnija dešavanja iz "Zadruge", gde joj se ćerka i ove godine nalazi sa dečkom Lazarom Čolićem Zolom.

- Daće Bog da potraje ovakva situacija i da oni nastave da se slažu. Zbog Miljane sam mu dala podršku pred ulazak, njena želja je bila da mi njega prihvatimo i neću da joj otežavam, neću da pričam loše protiv njega. On je mene pozvao, bio je kulturan i taj njegov gest me je iznenadio, nisam ga očekivala. On je takav čovek kakav jeste, daj Bože samo da se skloni od poroka i da se promeni. Mada, čisto sumnjam da će do te promene doći, prema Miljani i prema životu uopšte, videćemo šta će se dalje dešavati, od toga zavisi da li ćemo nastaviti u pozitivnom ili negativnom kontekstu. Ni jedan roditelj ne bi voleo da mu dete bude sa takvim čovekom - kaže Marija i dodaje da joj teško pada da gleda svađe Lazara i njene ćerke:

- Neka se drže zajedno, htela je da bude sa njim, to je i dobila. Valjda će Zola biti pametan, ušao je da zaradi i on neki dinar, koji put se vraća? Ovaj put nek se ponaša kako treba. Ono što je jasno je da on samo Miljanu napada. Zašto se nekad ne sukobi sa nekim drugim? Samo se sa njom svađa. Iskreno, ja nisam bila za to da Miljana uđe u “Zadrugu” ove sezone, međutim ona je ipak otišla.

Kulićeva je nedavno imala hiruršku intervenciju i izvadila je štitnu žlezdu, a kako kaže, trudi se da promeni svoj život.

- Moram da promenim neke stvari, da budem bez stresa, da se ne nerviram. Godinama mi žlezda nije bila dobra, pila sam lekove kako bi se sve regulisalo. Nakon operacije radim drugačije - zaključila je Marija.

Dalila i Dejan su mi odvratni

Marija ne krije da joj se supružnici Dalila i Dejan Dragojević ne dopadaju.

- Ovu sezonu “Zadruge” slabo pratim, ali moram da kažem da su mi Dalila i Dejan odvratni. Nemam reči za njih, ne mogu da ih gledam. Pa kakav je to brak? I on plače, a ovamo Dalilu brani. To njihovo ponašanje ne mogu da shvatim, uopšte mi se ne dopada - kaže nam ona.

