HALO, MATORA, KOJI TI JE?! Žestok okršaj u ZADRUZI: Rijaliti učesnik nasrnuo na TOMIĆEVU, obezbeđenje jedva sprečilo TUČU! (VIDEO)

U toku prethodne noći došlo je do žestokog okršaja između Jovane Tomić Matore i Saleta "glumca" u rijalitiju "Zadruga". Naime, Sale je blokirao put Matoroj, a ona je burno reagovala, te je on nasrnuo na nju.

- 'Ajde vređaj me. Namerno me provociraš. Reci mi šta si me vređao. Glumiš ludilo. Zamolila sam te da prođem da uzemem gaće. Šta sam loše rekla, pusti me - urlala je Matora.

- Šta spominješ imena? - govorio je glumac.

- Možeš da mi popušiš k*rac. Šta me vređa? Šta sam loše rekla? - nastavila je Matora.

- Smiri se, alo Matora, koji ti je k*rac? - ponavljao je Stefan Karić.

- Ništa loše nisam rekla ti meni da pretiš, ti si jedna ja*ara i pič*a - pričala je Matora.

- Skloni se da prođem - rekao je Sale glumac i tom prilikom nasrnuo na Matoru.

Obezbeđenje je brzo reagovalo, pa nije došlo do incidenta.

