DEFINITIVNO SAM STAVILA TAČKU NA BRAK, SVE VREME SAM ŽIVELA U LAŽI! Dalila isprozivala bivšeg muža, priznala da je SREĆNA sa Carem

Dalila Dragojević progovorila je o odnosu sa Filipom Carem, kao i o još uvek zakonitom suprugu Dejanu.

- Nervozna sam, imam neku trenu u stomaku - rekla je Dalila odmah na početku.

- Kako se osećaš kao Dalila Mujić - glasilo je pitanje.

foto: Printscreen

- Osećam se fenomenalno, iz dana u dan su mi neke stvari sve jasnije i jasnije. Ima dana za megdana što se kaže. Ima ovde još da se otkriva stvari, pratim situaciju ja u kući. Primećujem sve što je trajali četiri ipo godine da je to bila jedna velika laž. Videla sam jednu situaciju na rođendanu kod Viki, i pričala sam sa Filipom i Matorom. Sve vreme sam živela u laži.

- Šta ti je potvrdilo da si živela u laži - pitao je Darko.

- Videla sam da je uzeo da pije pivo, a posle prebacio neku čašu kao pije sok. Danas sam videla da se utonio sa Sandrom Rešić. Sreća pa rijaliti traje još. Ja neću da se pretvaram ovde - rekla je Dalila.

foto: Printscreen

- Kada sam plakala, videla sam da Sandra teši Dejana, rekla mu da će biti njegova mentorka. Vidim da se ne odvajaju. Sa srećom - izjavila je Dalila.

- Kako ti izgledaju Sandra i Dejan kada ih vidiš - pitao je voditelj.

- Lažno depresivno, ne prihvatam takve ljude. Ja kada sam depresivna depresivna sam, oni su u grču. Sinoć smo Filip i ja videli da su naslonili ruku jedno na drugo - rekla je Dalila.

foto: Printscreen

- Vidi se da ti je lepo ovih dana - prokomentarisao je Darko.

- Jeste, sada sam srećna. Definitivno sam stavila tačku na svoj brak. Ne želim da se trudim. Delimo garderober, primetim ja sve što treba. Zajedno smo u buđetu, ali tu hranu i ne jedem. To što smo kupili, ja tražim od drugih ljudi da traže od njega, ali nisam ni gladna, nemam apetit - rekla je Dalila.

- Prija ti kada ti priđe Filip, gledaoci su to primetili - rekao je Darko.

- Lepo nam je, ništa ne prepuštam slučaju, šta bude biće - odgovorila je ona.

- Filip te je uveravao da će te čekati 10 meseci, ako je to potrebno. Da li ti je to unelo dozu digurnosti u njega - glasilo je pitanje za Dalilu.

foto: Printscreen

- Da, on je to rekao, ali da ja budem sigurna, ali nisam sigurna, za sada se družimo, videćemo kako će biti. Ne zanimaju me žrtve. Super mi je na ovom putu - rekla je Dalila.

- Šta je Filip doneo kod tebe - pitao je Darko.

- Ne znam, zazali smo se, pričali, kao što je Matora opisivala. Ne može se to opisati i definisati - rekla je ona.

- U kojoj meri se razlikuješ kada si Mujić nego kada si Dragojević - glasilo je pitanje.

- Ogromna. Željna sam da budem najbolja za nekog drugog - zaplakala je Dalila.

- Bila sam ponižavana od strane drugih ljudi, mislim da sam predugo bila jaka - rekla je Dalila.

Kurir.rs/I.B.

