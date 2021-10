DEJAN LUPAO PESNICAMA I GLAVOM U VRATA NAKON ŠTO GA JE DALILA OSTAVILA! Neviđeni karambol, ona priznala: Nije me sramota! VIDEO

Nakon što je Dalila Dragojević stavila tačku na svoj brak, Dejan Dragojević nije mogao da izdrži pritisak, pa u suzama odgovarao na pitanja novinara.

- Kako se osećaš - glasilo je pitanje za njega, a on je u tom trenutku skinuo lisice i udario pesnicom i glavom od vrata toaleta.

foto: Printscreen

- Mi sada upoznajemo neku novu Dalilu. Znamo te odavno i naučili smo te namrgođenu možda isfrustriranu, a sada letiš, imaš osmeh na licu, srećna si i čila. Pretpostavljam da je to sada prava Dalila? - pitao je voditelj.

- Ja sam takva od kad sam imala 21. godinu, uvek sam bila spremna da se zezam, smejem, da pomognem drugim ljudima, da budem ljudima tu kada im je loše. Volela sam da plešem, ali kad sam počela upadati u velike probleme, ovi ljudi to ne znaju ovde, sa čime sam se suočavala...Samo ćutite, trpite, ne znam. Previše toga se izdešavalo, da bih mogla da pričam, od banalniih stvari. Ako se on posvađa sa nekim, ja to rešavam. Nema to veze sa njim, ne mogu da ga krivim za to, valjda ja imam takvu energiju da to sve iznesem. Bilo sa majstorima, ili u vezi nečeg drugog, uvek se svi fokusiraju na mene. Kad krenem da vraćam film, vratim se u to loše raspoloženje i ne bih. Sve u životu prođe pa će i ovo. Iz dana u dan ja shvatam da sam možda kriva za ,mnoge stvari i da sam ja bila ta koja je gušila. Ali znam da nisam kriva bila za one stvari za kooje sam najviše osuđivana. Svesna sam da sam na stubu srama, ali ne stidim se, nije me sram - rekla je Dalila.

foto: Printscreen

- Dobro sam, ali kad vidim sve ovo i čujem, malo se neugodno se osećam, ali znam da je gotovo za par sati i onda mi je lakše. Vraćamo se tamo, a tamo smo srećniji - odgovorio je Car.

- Po čemu se Dalila razlikuje od ostalih tvojih žena? - pitao je voditelj.

- Dosta se razlikuje, čvršća je, drugačija totalno, nebo i zemlja. Nešto novo i drugačije. Ja sam bio avanturista, ali ovo je druggačije. Ne bih ništa sada pogrepno da kažem, sada imamo posebno prijateljstvo. Ne znam šta će biti, najbitnije je za sada da budemo zajedno i da nam bude dobro, da izdržimo sve - rekao je Dilip.

- Što se vas tiče, vi ne biste izlazili iz izolacije, kako se osećaš kada provodiš vreme sa njom? - nastavio je Darko.

foto: Printscreen

- Odlično se osećam, najbolje do sada, još kada dođu Matora ili Miki bude najbolje. Ne volim neku romantiku, ali sednemo ispred rehaba, čujem smeh i kao da nisam u Zadruzi, kao da sam na moru, daleko odavde. A kada uđem ovde udara realnost, ali se vratim tamo za par sati i bude sve okej - odgovorio je Car i dodao:

- Osetim se totalno drugačije, meni ako nije to to ja izgubim smisao, sve se vidi po mom ponašanju. Ako mi nešto ne prija ja poludim, sam tajming govori sve o tome. Mene ništa ne može ograničiti, sad smo sa lisicama, da mi nešto ne odgovara, ja bih poludeo, bacio bih sve, ne zanima me ni kazna ni ništa - rekao je Filip.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:08 BIVŠI ZADRUGAR DOŽIVEO SAOBRAĆAJNU NEZGODU! Lazar se odmah oglasio nakon udesa, kola UNIŠTENA, a evo kako se on oseća!