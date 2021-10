DA JE MUŠKARAC, OVO MU SE NE BI DEŠAVALO: Car bez blama opleo po DEJANU, pa molio Dalilu da učini samo JEDNU STVAR! (VIDEO)

Tenzija između Dalile Dragojević i Filipa Cara se spustila. On ju je zamolio da mu prepriča detalje razgovora koji je sinoć obavila sa svojim suprugom Dejanom Dragojevićem.

- Šta sam ja u celoj priči? Ne mogu ni da dam sebi epitet... Meni niko ništa ne obećava ništa. Ljudi mi pričaju da ću završiti u kanalu. Ja ništa ne planiram, možda mi bude i kanal... Rekla sam Dejanu sto puta, da me ne hvata na sentiš. Ja to ne podnosim i ne podnosim kad mi se pominje porodica. Mene moji nisu pitali kako se osećam kad su se razvodili. Svako je otišao na svoju stranu. Ali bolje i to, nego da su bile svađe. Svako je odabrao da živi svoj život. Rekla sam mu da ne treba ja da mu budem glavni fokus, da treba da se fokusira na nešto drugo - rekla je Dalila.

- A kad se fokusira, prebaciš mu - govorio je Car.

- Nije istina, ne prebacujem... Zamisli kad si pet godina sa nekim, iznenađuju te neke stvari - pričala je Dalila.

- A zamisli koliko njega iznenađuju. Zašto mu zameraš? - upitao je Filip.

- Ne znam, izvinila sam se. I dođem ovde, ti me nap*šavaš, stvara se drugi problem, umesto da budem srećna - govorila je Dragojevićka.

- Istina, u pravu si - priznao je on.

- Ti si bio sa nekim mesec dana, pa kažeš da nisi raščistio. A šta da si ko ja pet godina, izgradio kuću. Šta treba, da se uhvatim sa tobom za ruku i prođem tamo? Ne osećam se lepo. Ja sve lepo kažem i iskreno. Ja znam da me on voli, niko neće da me voli kao on, niko nikada - dodala je ona.

- Zamoli ga da ne priča o meni, a ja ti obećavam da nikad više neću pričati o njemu. Čuo sam šta sam čuo večeras, dok me ne pitaju, nikad neću pričati o tebi i njemu - rekao je Car.

- Razumem. Kako misliš o nama? - pitala je Dalila.

- Pa o vama kao... A i o njemu zasebno. Neću donositi sud - dodoa je Car.

- Ni ja neću dovesti sebe u situaciji da pričam sa njim na tu temu - rekla je Dragojevićka.

- Zamoli ga, jer ako ja krenem da pričam o njemu šta mislim i šta drugi misle... I šta on očekuje, taj momak od 25 godina... Nikad ga neću spomenuti, ako mi ti pričaš, saslušaću te... Ali ja ako krenem, neće mu biti dobro da krenem da pričam šta mislim. Uostalom, da je muškarac, ne bi mu se dešavalo ovo što mu se dešava - zaključio je Car.

