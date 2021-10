GODINU DANA SE LEČIO ZBOG MENE! Mina ubeđena da je Mensur i dalje VOLI, oplela po Milici: Ona je bila naš FAN i vodila je stranicu

Mina Vrbaški oplela je po zadrugarima i bez dlake na jeziku komentarisala sve aktuelnosti iz više nego uzbudljive pete sezone rijalitije.

- Ružno mi je što se to dešava. Ispada da prodaješ svoj brak zbog stvari koje nisu vredne, pogotovo ne sa osobom koja ne vrednuje ni sebe ni svoju porodicu, a kamoli žene. To je Car, mene ne može više da dotakne ništa što izgovara za mene. U životu se sve vraća, vratiće se i njemu kad tad. Mislim da mu sleduje haos, platiće svoje greške - počinje Mina.

foto: Printscreen

Minin bivši dečko Mensur Ajdarpašić i Milica Veselinović imaju više nego turbulentnu vezu, a Vrbaški to ovako komentariše:

- Može iz tog inata da se stvori ljubav, ali ni približno velika kao naša. Svaki dan me spominje, ali gledam da se ne oglašavam i ne sudim. Prva sam pravila greške u rijalitiju. Te stvari nisu dobre za njih, Mensur je malo izgubljen, ja znam da se on godinu dana lečio i pokušao da zaboravi na mene. Milica je još mlada, mislim da je nesvesno ušla u taj odnos i to pominjenje mene je njoj napravilo mnogo veći problem - priča Mina.

foto: Printscreen, Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

- Isplivali su dokazi da je ona vodila našu fan stranicu, a onda ode kod Darka i kaže da nije pratila. Ali, nije joj za zameriti jer ima samo 17 godina - priča Mina.

Potom je prokomentarisala odnos Tare Simov i Mateje Metijevića:

- Tara mi je slala poruke da je i dalje zaljubljena u Mateju. Rijaliti je tek počeo, mislim da će na kraju i Tara i Mateja pokleknuti i da će se na kraju vratiti to nešto što nisu završili - rekla je Mina u "Premijeri-vikend Specijal".

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:33 Ana Korać