TUŽNO MI JE ŠTO JE POSTALO NORMALNO DA SE SVI RAZVODE! Kija Kockar o ljubavnom trouglu iz ZADRUGE 5, osvrnula se i na majku NADICU

Kristina Kija Kockar govorila je o svojoj majci Nadici, a nije odolela da ne prokomentariše i aktuelni ljubavni trougao iz "Zadruge 5".

foto: Printscreen/Pink

- Vidim kad ona daje intervjue, kažem joj da ne daje, jer nema obavezu da to radi. Ali ona se odlično snašla, jer ceo život radi sa ljudima, vratila se svom poslu. Imam u planu da je uključim u jedan moj projekat, tiče se nas žena, nisam mogla da nađem to što mi odgovara, pa sam odličila da napravim - otkriva Kija.

foto: Printscreen/Pink

- Jako mi je žao i tužno to što je postalo normalno da neko izgovara ''Pa dobro svi se razvode'', ne to nije normalno, stojim iza toga da to nije normalno. Svako ko proživljava neku bol, žao mi je. Ljudi koji varaju trpe neke druge boli, ali u svakom slučaju raditi to na televiziji, stvarno je degutantno - zaključila je Kija u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

01:55 LUNA PONOVO SPOMENULA KIJU: Bivšoj suparnici poručila samo jedno FANOVI ĆE PASTI U NESVEST