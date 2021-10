CAR SE LJUTI NA MENE KAD PRIČAM SA MUŽEM! Dalila otvorila dušu i sve priznala: Ne mogu da zamislim sebe bez FILIPA! (VIDEO)

Dalila Dragojević otvorila je dušu i priznala sve o odnosu sa Filipom Carem, i svojim suprugom Dejanom.

- Ne znam ni ja kako sam, Dejan me poljulja emotivno, kada pomene porodicu, ja sam rekla da više neću padati na te priče, ali opet svako bira svoj put i više neintresuje ako je neko razočaran ako sam ja srećan. Sa Filipom ne znam na čemu sam. On zahteva previše, ja isto zahtevam, on se naljuti na mene što sam pričala sa Dejanom i on je otišao da spava, pa me onda pitao šta sam pričala sa njim - ispričala je Dalila.

- Ja ovde imam životnu situaciju, nije tek tako lako da se suočim sa svim tim. A onda on kaže da razume, ali da ne može da podnese to. Poljubi on mene, zagrli, i tako, prija meni to. I ja njega isto, prija mi, ali sa druge strane imam situaciju koju ne znam kako će biti rešena. Iskreno ne znam kako se držim na nogama. Ne jedem, iznutra se ja kidam, jer mi Dejan kaže da sam u kanalu i da ću ići samo dublje. On mene želi da zadrži po bilo koju cenu i da budem tu, on mi kaže da se setim trenutaka kada smo išli tu i tu. Jeste bilo lepo, ali meni je postalo rutina - otkrila je Dalila kako se oseća.

- Da li se plašiš da ćeš razočarati sebe - pitao je voditelj.

- Ne znam, čudno se osećam, mene Filip nasmeje često, i njemu bude krivo što se ja tako smejem. Ja mu kažem da mi on pravi problem, ali on to neshvata. Želi da svali osećaj krivice na sebe, sinoć mi je rekao da oseća strah da mi nešto kaže i kaže mi da neće takav osećaj. Ili da budemo isti ili da bude on iznad rekao mi je. Ja neću to da dopustim. Jutros smo se svađali dosta, i onda smo zagrljeni zaspali. Sada smo se opet posvađali jer ne nosimo lisice, a ne možemo da nosimo jer je on stalno u pokrenu. Nama ne trebaju lisice da bi se spojili. Ja ne mogu da zamislim sebe ovde bez njega - rekla je Dalila.

- Rekla sam da želim da budem sa Carem u izolaciji do kraja rijalitija. Mi nosimo lisice jer se svađamo stalno. On mi kaže da smo mi počeli maraton u prvom mesecu - ispričala je Dalila.

