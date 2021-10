NE KRIJU SE VIŠE NI OD NJENOG MUŽA, NI OD ZADRUGARA: Dalila i Car se poljubili, pa pred svima razmenjivali NEŽNOSTI! (VIDEO)

Ovog jutra je sve drugačije. Do sada su se Dalila Dragojević i Filip Car krili po ćoškovima i uglavnom razmenjivali nežnosti u izolaciji. Kada su se držali za ruke, uglavnom su se trudili da bude spontano i daleko od očiju zadrugara. Danas su otišli korak dalje.

foto: Printscreen/Pink

Svoje jutro su započeli strastvenim zagrljajem, koji je bio na ivici poljupca, a onda su u dvorištu pred svima nastavili da se grle javno, bez zadrške i straha da će se Dalilin muž pojaviti.

foto: Printscreen/Pink

Dalila je sinoć objasnila kako ne može bez Filipa u rijalitiju:

- Ne znam, čudno se osećam, mene Filip nasmeje često, i njemu bude krivo što se ja tako smejem. Ja mu kažem da mi on pravi problem, ali on to neshvata. Želi da svali osećaj krivice na sebe, sinoć mi je rekao da oseća strah da mi nešto kaže i kaže mi da neće takav osećaj. Ili da budemo isti ili da bude on iznad rekao mi je. Ja neću to da dopustim. Jutros smo se svađali dosta, i onda smo zagrljeni zaspali. Sada smo se opet posvađali jer ne nosimo lisice, a ne možemo da nosimo jer je on stalno u pokrenu. Nama ne trebaju lisice da bi se spojili. Ja ne mogu da zamislim sebe ovde bez njega. Rekla sam da želim da budem sa Carem u izolaciji do kraja rijalitija. Mi nosimo lisice jer se svađamo stalno. On mi kaže da smo mi počeli maraton u prvom mesecu - ispričala je Dalila.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:28 JEDNA JE JOVANA! Isplivali snimci s rođendanske žurke: Voditeljka usijala atmosferu kad se latila MIKROFONA: Evo šta je zapevala!