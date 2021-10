SVE ŠTO JE HTELA JE DA NE BUDE KAO MINA! Vrbaški oplela po maloletnoj MILICI (17) i Mensuru: Ona dete, on neiskren, ŽALIM JE!

Bivša rijaliti učesnica Mina Vrbaški konačno je progovorila o svim zbivanjima iz "Zadruge 5".

- Svakoga dana ili si tema ili te spominju, svi znamo da te Milica i Mensur pominju vrlo često. Kako komentarišeš to što te je u profilu spomenula i gotovo celu situaciju koja se dešava u Zadruzi? - pitala je voditeljka.

- Ne pratm 24 sata, ali uz pomoć podrške moje, dobijam klipove gde me ona svakodnedno spominje! Stalno me spominje a ja devojku ne pozjanem. Ne znam šta bih rekla. Rekli su mi da je ušla zauzeta. Nemam ja šta da zamerim njoj, ona ima 17 godina i jasno mi je jer sam ja imala te godine, ali sam se ja drugačije ponašala na početku. Ne znam šta je čeka ako ostane u tom odnosu, ne dogodilo se nikome - navela je Vrbaški.

- Koliko te podseća njihov odnos na vaš kada ste bili zajedno? - pitala je voditeljka.

- Par puta sam rekla kao sebe da gledam, mada on nije mnogo zagrejan za nju. Sećam se kako se ponašao kada ja pogledam u nečije patike, a dozvoljava mnogo toga. Deluje mi da nije iskren, možda je ušao iz nekog inata, kao i ja kada sam ulazila u tu priču. Mislim da će uspeti da ostanu zajedno ali mislim da će biti turbulentnija od naše. Ja nisam lomila i vrištala i drala se na početku. U jednom trenutku je govorio da je mlad i dalje, da je pričao kako će ona da stavi silikone, sve mi to liči da ne vidi budućnost sa njom. Ponekad deluje kao da nema života u njoj, ona je dete, mislim da se pogubila. Koliko god da me spominje u negativno, ja nju žalim. Ne smem da osuđujem jer sam i ja imala te godine - govorila je Mina.

Mina je komentarisala i Miličinu aferu sa Vladimirom Tomovićem, koji je takođe bio zaljubljen u nju:

- Ja sam u jednoj emisiji rekla za to, pretpostavljam da je ona upetljana u to, znala sam i na kraju se ispostavilo tako. Nemoguće je da nije pratila. U jednom trenutku priča da ne zna ko je on, pa ne zna ko sam, ali dug je period. Sve će se otkriti - rekla je Mina u emisiji "Zadruga - specijal".

