JANJUŠ I SVE NJEGOVE ŽENE: Rijaliti igrač održao govor Marijani, Sanji i Neveni, a onda se obratio ŽENI ENI! (VIDEO)

Marko Janjušević Janjuš okupio je Sanju Grujić, Marijanu Zonjić i Nevenu Savić i poveo ih u studio gde se snima radio kako bi im objasnio kako će njihov odnos funkcionisati.

- Danas je podela budžeta, hoću da budemo svi zajedno u budžetu. Ima li neko nešto protiv? - pitao je Janjuš.

foto: Printscreen

- Ja ne želim, želim sama sa sobom - rekla je Sanja.

- Ja želim - pristala je Marijana.

foto: Printscreen

- Marijana, Nevena i ja da damo po 500 budžeta, to će biti topli obrok. I treba da se dogovorimo koliko provodimo vremena, Marijana Janjuš, Sanja Janjuš, Navena Janjuš. Imate 4 sata same da provodite kako hoćete kad sam ja sa drugarima. Nemojte da iskačete iz sistema, poštujte to. Sutra na žurki nosimo svi crveno. Ženo, pošalji mi crvenu jaknu. Ne postoji više neću, ne sviđa mi se ona, mrzim je i te fore. To ne postoji - urlao je Janjuš.

Marijana je odmah odustala, dok su Nevena i Sanja nastavile svoju svađu od sinoć. Grujićeva je poručila Savićevoj da sa njom nema šta da komunicira, osim u grupi sa Janjušem.

Kurir.rs/K.Đ.