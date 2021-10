MAJKA MALOLETNE MILICE (17) UDARILA NA ZETA: Neće meni Mensur da drži LEKCIJE, to je VAN SVAKE PAMETI! Spomenula i TOMOVIĆA!

Ana Veselinović, majka sedamnaestogodišnje Milice, žestoko je odbrusila njenom dečku Mensuru nakon što ju je uputio kritike na račun roditeljstva.

Mensura Ajdarpašića i dalje izjeda crv sumnje zbog dopisivanja svoje devojke Milice Veselinović s njegovim ljutim protivnikom Vladimirom Tomovićem. On i dalje smatra da mu Milica nije sve priznala, ono što mu je najšokantnije jeste to što je njena majka Ana znala za dopisivanje sa 22 godine starijim muškarcem, a ništa preduzela nije.

Tim povodom oglasila se Ana Veselinović koja je ponovila da je ćerki odmah skrenula pažnju da joj komunikacija sa toliko starijim čovekom ne treba.

foto: Printscreen

- Već sam rekla da sam Milici, čim sam saznala da se dopisuje s Tomovićem, rekla: "Šta će tebi on, ne znam koliko godina ima, ali znam da jer stariji puno, nema potrebe da se dopisuješ sa njim." Mislila sam da je prekinula, ali sam posle čula da je pred ulazak u Zadrugu on njoj poslao poruku:"Srećno, ne pristaj na mali honorar." Ostalo nisam znala, nemam pojma o kakvim porukama je reč, znam to što sam čula na TV-u. Moj savet joj je bio da to treba da prekine, da nema razloga da se dopisuje sa njim, jer je stariji od nje, a izgleda i od mene - kaže Ana i dodaje:

- Ne znam šta je u tim porukama niti šta je tu pisano. Neću podržati da moje dete od 17 godina bude sa nekim ko ima toliko godina. Mi smo njoj branili mnogo neke druge stvari, a taman posla da je pustimo da bude sa njim.

foto: Printscreen/ Instagram, Printscreen/Zadruga

Mensur je u "Zadruzi" u intervjuu istakao da je ponašanje Miličine majke u konkretnoj situaciji neodgovorno, što ju je žestoko razbesnelo.

- Meni Mensur ne može da drži lekcije o roditeljstvu, taman posla! Ko je on da mi drži lekcije?! To je van pameti! Prvo, on nije roditelj da bi shvatio mnoge stvari u životu. Drugo, on mnogo drugačije gleda neke stvari od mene lično. Ja sam majka koja pokušava sve da razume i shvati svoje dete, da podrži, pa i na kraju krajeva i sad, da je ostala trudna - pa šta sad, nek je ona nama živa i zdrava. Ima stvari koje nikada nismo podržavali, niti ćemo - besno kaže Ana i zaključuje:

- Ima on svoje probleme i probleme svojih bližnjih, tako da njima možda može da drži lekcije, meni - ni slučajino!

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink

Bonus video:

00:30 PRIČALO SE DA SU POSVAĐANI: Oglasili se KARIĆ I MENSUR iz Crne Gore i otkrili PRAVU ISTINU o svom ODNOSU!