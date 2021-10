DEJANU DRAGOJEVIĆU SE SRUŠIO SVET, SHVATIO DA DALILINO SRCE PRIPADA CARU! Priznao pred milionima: Mi više ne postojimo! (VIDEO)

Dejan Dragojević slomio se dok je pričao o Dalili, a potom istakao da on i Dalila više ne postoje.

- Hajde da pričamo o nečemu o čemu priča ceo Balkan - načeću temu Dalila i Dejan, brak je očigledno pred pucanjem, Dalila se izjasnila da ne želi da bude sa njim.

- Šta se dešava poslednjih nekoliko dana - glasilo je pitanje.

- Ništa, juče sam plakao ceo dan, šta da ti kažem. Kada dođe trenutak ja ću biti otvoren, a trenutno nemam potrebu za takvim izjašnjavanjima. Ja volim da je gledam, lepa je i ne mogu da se pomirim sa tim da više neće da bude sa mnom. U glavi mi je vagon uspomena, vuče me nazad i to me tera na suze, a to ne treba tako da bude. Ona sa mnom i ne priča. Pluća mi se skupe, ali guram - rekao je Dejan.

- Hajde da čujemo priču za Loznicu - rekao mu je Milan.

- Ne mogu o tome, ako gas u rikverc se ne vraćaš.

foto: Printscreen

- Kako se osećaš kada je rekla: "Sve je ovo jedna velika laž" - pitao je Milan.

- To mi je bilo najteže, baš mi je bilo teško. Ja imam pravo da patetišem, posle sam pričao sa Sandrom, ali šta je tu je. Moram sam da joj kažem jer veće je kajanje kada ne kažeš nego kada kažeš. Dosta tereta mi je palo sa srce, ali ostalo je još - rekao je Dejan.

- Da li možeš da se vratiš u nazad kada si ti prvi skinuo burmu, prvi je nazvao bivšom, polio, počupao - rekao je Milan.

- Jesam, puštam da se dešavaju stvari same, stao sam po strani. Ako sam ja to zaslužio neka radi - rekao je Dejan.

- Ona ti je rekla da želi da bude srećna, a ti nikada nisi ustao da komentarišiš. Šta vidiš kada vidiš njih dvoje - rekao je Milan.

- Ne mogu da pričam o tome - rekao je Dejan.

- Meni je najlakše da sednem i plačem, mi više ne postojimo - rekao je Dejan.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)