VIŠE NIJE DRAGOJEVIĆ, SAD JE DALILA CAR: Ozvaničila vezu sa Filipom, celu noć prštali poljupci i dodiri ispod JORGAN PLANINE VIDEO

Dalila Dragojević sinoć je saopštila kako se oseća po pitanju braka sa Dejanom Dragojevićem, a u toku noći prepustila se čarima romantičnog odnosa sa Filipom Carem.

foto: Printscreen/Pink

- Ja mislim da sam dovoljno rekla. Ja više nisam njegova žena, to je kraj. Ja sam slobodna i mogu da radim šta poželim. Sada sam u braku samo na papiru. Ja ovako sigurno ne bih reagovala, ne znam od čega me to čuva! Meni je najveća borma sama sa sobom, to mi je najteže u životu. Ja sam bila u vezi, moj otac je rekao da ne zna kako je uspeo da se suzdrži kada je video da me je taj dečko udario i da sam ja prešla preko toga. To mi je jako teško palo, taj dečko me je posle i verio, ali ja nisam mogla sve to da podnesem, da trpim ta alkoholisanja, ali je opet bilo lepo dok je trajalo - plakala je Dalila.

foto: Printscreen/Pink

- Nije ni meni lako u ovoj situaciji, kad ga vidim da plače. Pre neki dan me je zvao da pričamo, ovakva je priča bila... Da zamislim da smo svi seli i večerali, ali da sam ja ustala i da se meni ne sviđa, pa sam htela da uzmem nešto drugo. Onda je tu pomenuo Loznicu, poenta je da na kraju balade shvatiš da je bitnije ono što imaš kod kuće, kakvo god da je. Ne znam zašto uvek želi da me uhvati na taj sentiš, rekao je da samo želi da postanem svesna da ću biti u kanalu, kako će me on jedino čupati. Pa me je uporedio sa onim patikama. Ja ne mogu više sebe da zamislim sa takvim muškarcem. Sa Filipom sam u prisnom odnosu, nemam šta da lažem, to će se verovatno i videti. Ja ne ulazim u vezu preko noći, tako da ne znam da li ćemo završiti u vezi. Mislim da sam sada dovoljno rekla - govorila je Dalila.

Nakon što se emisija u rijalitiju završila, Dalila je zajedno sa Filipom Carom otišla u izolaciju gde provode vreme.

foto: Printscreen/Pink

Dok je Dalila molila da se kamera okrene, Car nije mogao da se suzdrži, pa je krenuo da je poljubi.

Njih dvoje su se pokrili pokrivačem preko glave, ali im ni to nije vredelo. Sve je moglo ga se vidi i zaključi na osnovu zvuka i pokreta.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:09 MAJA MARINKOVIĆ SKINULA BRUSHALTER, SILIKONI SAMO ŠTO NE ISPADNU! Rijaliti učesnica snimkom RASPLAMSALA MAŠTU jačem polu!