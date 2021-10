DEJAN JE BEZ DALILE IZGUBLJEN, ONA GA NIJE NI VOLELA! Iva Grgurić oplela po ljubavnom trouglu koji trese ZADRUGU!

NJOJ JE TO SVE U REDU

Pobednica "Zadruge 3", Iva Grgurić, komentarisala je aktuelna dešavanja u rijalitiju i ljubavnom trouglu:

foto: Kurir Televizija Printscreen

- Sa Dejanom nisam imala nikakvu komunikaciju posle Zadruge, ali mi se Dalila javila da me pita kako sam, čak sam joj i čestitala kad je otvorila salon. Sve što mi je rečeno u rijalitiju, to za mene važi i napolju. Iskreno, ja sam mislila da je to neki njihov dogovor kako bi opravdali izlasak iz Zadruge 3, ali sada vidim da je sve iskreno i nemoguće je da neko toliko glumi - rekla je Iva.

- Mislim da se ne ponižava, bar je u mojim očima tako. Mislim da je on bez nje skroz izgubljen, ali mislim isto da ona nije toliko njega volela, jer ne može neko tek tako da ostavi četiri, pet godina. To pršti sve - rekla je Iva.

- Car je isto odlepio, ali nisam toliko gledala njegove veze, sa Majom... Mislim, ne znam. Mislim da je on tip muškarca kog je imala ranije. Njoj je to sad intresantno, ali kada budu izašli, neće biti - dodala je Grgurićeva.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:10 MOŽE LI BLIŽE? Iva Grgurić preplanula i MOKRA napravila snimak od kog se muškarci ZNOJE! U prvom planu SILIKONI (VIDEO)