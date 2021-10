UDARNO! Učesnik Zadruge zvanično diskvalifikovan, televizija pokreće TUŽBU: Već je nekoliko puta probao da pobegne! (VIDEO)

Veliki šef obavestio je učesnike rijalitija "Zadruga 5" o najnovijoj diskvalifikaciji.

foto: Damir Dervišagić

- Zadrugari, zvanično vas obaveštavno obavešstavamo da je Zverka diskavalifikovan jer je samoinicijativno napustio Zadrugu. Televizija Pink će na osnovu ugovora potraživati kaznu od 50. 000 evra - stoji u pismu produkcije.

Podsetimo, Zverka je ranije pokušavao da pobegne, kada se i obraćao svojim prijateljima:

- Znači uradite to odmah! Kažem vam, kao kad sam bio u zatvoru, naređujem vam, zovite sve moje advokate, odmah! Nije mi dobro, neće da me puste. Neće da me puste odavde, ne osećam se dobro, uradite to odmah, ko gleda - pričao je u kameru pa nastavio:

- Koji k**ac, neće da me puste odavde, koji k**ac. Nije mi dobro je l' vi kapirate da mi nije dobro, hoću da izađem odavde, bre. Kao majmuna u kavezu me držite protiv moje volje, bre, nisam vam ja kao majmuni ovi ovde, hoću bre kući - urlao je Aleksandar, a danas je uspeo da napusti imanje u Šimanovcima.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:49 Miljana Kulić