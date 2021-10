CELU NOĆ SMO SE LJUBILI: Dalila JAVNO priznala da šta je radila sa Carem! Baš se potresla što je Dejanu ruka u gipsu!

Dalila Dragojević je prišla Jovani Tomić Matoroj pa joj se poverila da se poljubila sa FIlipom Carom u toku noći više puta!

- Zadatak vas je još više vezao - rekla je Matora. - - Desilo se, i to smo se celu noć ljubili - rekla je Dalila.

- Koliko god to bilo surovo, bitno je da si iskrena - dodala je Matora.

- Ma on i ja ćemo spavati kod Mikija u rehbu, čak i kada napusitimo izolaciju, dok se ovo ne sredi. Glupo je da spavamo u sobi, a Dejan je tamo. Videla sam da je u gipsu - komentarisala je Dalila.

Podsetimo, Dejan je pošto ga je Dalila pred svima ostavila počeo da razbija po imanju kada je povredio ruku. Hitno je prevezen u bolnicu, gde su mu stavili longetu.

“Nije pukla ali moram dve nedelje da nosim ovu longetu. Imam otok pa da se ne bi iskomplikovalo bolje da miruje”, rekao je Dejan, kad se vratio.

Dalila je pred svima ostavila Dejana i odlučila da ne bude njegova žena.

- Ja mislim da sam dovoljno rekla. Ja više nisam njegova žena, to je kraj. Ja sam slobodna i mogu da radim šta poželim. Sada sam u braku samo na papiru. Ja ovako sigurno ne bih reagovala, ne znam od čega me to čuva! Meni je najveća borma sama sa sobom, to mi je najteže u životu. Ja sam bila u vezi, moj otac je rekao da ne zna kako je uspeo da se suzdrži kada je video da me je taj dečko udario i da sam ja prešla preko toga. To mi je jako teško palo, taj dečko me je posle i verio, ali ja nisam mogla sve to da podnesem, da trpim ta alkoholisanja, ali je opet bilo lepo dok je trajalo - plakala je Dalila.

