DEJAN NAPUSTIO BELU KUĆU! Dragojević razoren zbog Dalile i Cara, suze i JECAJI odzvanjali imanjem! (VIDEO)

U toku je igrica "Koliko poznajete svog partnera". Sledeći par koji je odgovarao na škakljiva pitanja su Dalila Dragojević i Filip Car, a Dejan nije mogao da izdrži pa je napustio Belu kuću.

- Koje je rase Dalilin i Dejanov pas? - glasilo je prvo pitanje.

- 'Samojed', ja mislim. Onaj mali pufnasti - dobacio je Car.

- Samojed, mravojed - nasmejao se Maca jer Car nije znao lepo da izgovori ime rase.

foto: Printscreen/Zadruga

- Pomeranac, zove se Tedi.

- Dalila, šta najviše boli Filipa u vašoj priče? - bilo je naredno pitanje.

- Boravak u Zadruzi, ali ima više opcija - rekla je Dalila.

- Vrlo slično, ja sam napisao vreme - dodao je Car.

- Da li je Dalila ljubomorna na Sandru Čaprić ili Sandru Rešić? - bilo je sledeće pitanje.

- Nije, više ako kaže kaže radi reda - odgovorio je Car.

foto: Printscreen/Zadruga

- Zašto bih bila ljubomorna, skroz mi je svejedno - odgovorila je Dalila.

- Šta smatra Car, u čemu Dejan greši? - nastavio je Maca sa pitanjima.

- Napisala sam ali ima mnoge stvari. Što je pokušaoo da me zadrži uz sentiš, to što mi nije odmah rekao šta mu smeta i to što bi na njegovom mestu našao deset novih riba - rekla je Dalila.

- Sekundarna promenljivost. Generalno, da mi je drug, zamerio bi mu da stalno menja ponašanje. Svakome kome bi dao savet rekao bi da nikada žena ne bude dominantnija - govorio je Car.

- Ti sad možeš njemu nešto da zameriš posle svega? - ustao je Karić.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne zamera on njemu ništa nego mora da odgovori na pitanje - dodala je Dalila.

- Mogao si da napišeš ništa da mu ništa ne zameraš - opet je dobacio Karić.

- Šta meni fali, ja sam bila najbolja, šta meni fali. Neću se vraćati na to gde je ko pogrešio, za*ole me više da pričam o tome, nek misli ko šta hoće ja ću da radim šta mi se radi? - vikala je Dalila.

- Koji je zadrugar još zaljubljen u nju a da ona to zna? - pročitao je Maca.

- Luks - nasmejala se Dalila.

- Luks, danas se zaljubi, popodne odljubi - smejao se Car.

- Šta ti najviše prija kad ti Car kaže? - pitao je Maca.

- Neprijatno mi je, koliko je sati - nasmejala se zadrugarka.

- Napisao sam v.t. - stidljivo rekao je Filip, dok je Dejan sve vreme ćutke slušao o čemu se priča i gledao u pod.

Dejan Dragojević nije mogao da sluša odgovore svoje supruge, Dalile, koja je pričala u superlativu o novom partneru, Filipu Caru, više puta naglasivši da je Dejana potpuno otpisala. Napustio je Belu kuću u suzama, pa se osamio:

- Ne mogu, Mićo, stvarno ne mogu, neka ide neko drugi. Dolazim za pet minuta - rekao je Dejan.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

