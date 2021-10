SUOČAVANJE MUŽA I ŽENE! DRAGOJEVIĆ SASUO DALILI SVE U LICE, PA ZAPLAKAO: Molim te da se ne ljubiš sa Carem pred mojim očima! FUJ!

Dejan Dragojević otpočeo je razgovor sa Dalilom nakon što je saznao da su se ona i Filip Car poljubili.

Dejan je bio zgrožen Dalilinim ponašanjem i postavio joj nekoliko pitanja.

- Znači to je to? - upotao je Dejan.

- Jeste - rekla je Dalila.

foto: Printscreen

- Je l' to iskreno, šta je bilo sa onim što si govorila? Pogledaj me, nemaš šta da mi kažeš? - rekao je Dejan.

- Šta bih ti rekla? - upitala je Dalila.

- Nemaš ništa da mi kažeš, od onoga svega što je bilo, što smo imali, ti ništa? - govorio je Dejan.

- Ne može čovek sa tobom da priča, ti praviš skandale. Bežiš kroz prozor, lomiš ruke, bacaš stvari - nabrajala je Dalila.

foto: Printscreen

- Posle 4 i po godine tako se ponašaš - branio se Dejan.

- Upoznala sam novog tebe, ja sam tebi rekla da menjaš stvari, ti nisi ništa promenio što sam ti tražila - govorila je Dalila.

- A ti koja piješ noćas... Molim te samo da se ispred mene ne ljubiš i da ne radiš one stvari koje znamo da ćeš raditi. Ja sam u šoku - rekao je Dejan.

- Dobro, i ja sam u šoku isto, počelo je od igrice i eto - nastavila je Dalila.

- Ti bre ne možeš da se opereš, jednu stvar sam te zamolio. Fuj, kakva si - rekao je Dejan i otišao u pušionicu i krenuo da plače i šutira stvari.

Nakon što su razgovarali Dejan i Dalila Dragojević, on je otišao u pušionicu gde je krenuo da šutira stvari i da plače, dok Dalila je otišla da se žali Jovani Tomić Matoroj na sve.

Zadrugari su se okupili oko Dejana da ga teše, a on je sve vreme plakao.

foto: Printscreen

- Molim svoju ženu da se ne ljubi sa drugim ispred mene - govorio je Dejan kroz suze.

Za to vreme je Dalila govorila Matoroj šta joj je Dejan tražio i kako.

- On je mene molio da se ne ljubim sa Carem ispred njega. Ja sam u šoku isto, nisam ja to uradila ni od kuda, ali i on je kriv, šta kao lomi tamo stvari, iskače kroz prozor - dodala je Dalila.

Kurir.rs/K.Đ.

