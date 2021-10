JANJUŠU UMRO DEDA, A SADA SE OBRATIO PORODICI POTRESNIM REČIMA: Žao mu je što nije bio na SAHRANI, želi da mu se ispuni ova želja

Marko Janjušević Janjuš prvi se našao u studiju, gde se obratio porodici i najbližim ljudima.

- Glupo mi je što sam se osećao raspoloženo dok se to dešavalo. Jako mi je žao, svi smo mi bili vezani za deku, to je jedino što nisam želeo da mi se desi u rijalitiju, žao mi je što nisam bio na sahrani. Samo ako može moja tetka da sve ispoštuje, što je vezano za sahranu, voleo bih da ja to uradim, da se pošalje moj novac, želim da ja sve rešim. Želim i sve oko Kruninog rđendana ja da rešim - rekao je Janjuš.

Inače, Janjuševićev deda preminuo je pre dva dana. Danas je na Janjuševom Instagram nalogu osvanula fotografija sa pokojnim dekom, a zaduženi za vođenje Janjuševog profila uz fotku su postavili i tri srca.

Kurir.rs/M.M.

