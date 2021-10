UPLAKANI DEJAN DOVEO DALILU DO NERVNOM SLOMA! Dragojevićki pozlilo zbog muža, rida i jauče u suzama, Cara neće ni da POGLEDA!

Nakon Dalile Dragojević i Filipa Cara, Bane Čolak ugostio je i Dejana, kako bi odgovorio na pitanja koja zanimaju kompletnu javnost.

Pažljivo je slušao izlaganje supruge i njenog novog dečka, a sve je interesovalo šta on ima da kaže na novonastalu situaciju:

- Da li je sve ovo realnost i da li si mogao da zamisliš da ćeš svoju suprugu gledati sa drugim? - glasilo je prvo pitanje.

foto: Printscreen

- Ja i daljem pokušavam da štedim Dalilu, i dalje sam u stanju šoka. Ja sam o njoj stvorio beton mišljenje, ja ću nju nazivati imenom, iako ona mene naziva drugom stranu. Ona je i dalje moja žena i ljubav, a sada sam došao u situaciju da tu sliku ne mogu da pokvarim. Kad vidim sad ovu scenu, nije to to, nije to ta osoba. Gledaš i ne veruješ. Sve mislim da je san i da ću se probuditi. Eto, greši čovek - govorio je Dejan, a Dalila je plakala u ekonomskom dvorištu.

- Da li si konačno shvatio da je tvoje mesto pored porodice? - usledilo je pitanje.

foto: Printscreen

- Ne, ja to razdvajam, ono što najviše mrzim je izdaja. Neka uživa, ja ću nju poštedeti svega. Ostao sam sam, žao mi je što to propada, ne znam šta nisam dobro radio. Imaćete priliku da vidite staru Dalilu - nastavio je Dejan.

- Zamolio sam je samo da se ne ljubi ispred mene i da ne gledam taj se*s. Želudac mi se prevrće. Stvarno nisam dobro, srce me boli, loš mi je neki osećaj u - završio je on.

foto: Printscreen

Izlaganje Dejana Dragojevića potpuno je izbacilo Dalilu iz koloseka, pa je pobegla u ekonomsko dvorište i gušila se u suzama.

Filip Car prišao je da je uteši i zamoli da idu zajedno u izolaciju, ali ona nije htela ni da ga pogleda.

Kurir.rs/K.Đ.

