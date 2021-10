MALOLETNA MILICA JE GLUPAVO NAMAZANA! Mina Vrbaški žestoko oplela po Mensurovoj devojci, tvrdi da se spremala za RIJALITI!

Mina Vrbaški se osvrnula na svoje bivše ljubavi koji su u 'Zadruzi 5'', pa otkrila šta misli kome bi bilo teže kada bi se upravo ona pojavila na kapiji Imaginarijuma:

foto: Printscreen/Red Tv

- Mensuru! Mada što bi se bilo kome slošilo ako jedna lepa pozitivna devojka dolazi na tu žurku. Ja se ne bavim njim i Milicom, jako slabo gledan, više čitam portal i dobijam poruke od drugih. Generalno ja se ne opterećujem oko toga - priča Mina Vrbaški.

Potom se osvrnula na Mensurovu devojku Milicu Veselinović:

foto: Printscreen/Red Tv

- Mala je naučena i nagledana rijalitija, pokušava da vozi. Dete meni nije ništa uradilo, ali mala je glupavo namazana. Ja sam ušla tamo, bila sam izgubljena i pričala gluposti, a ona i te kako zna, vidi se po njoj da je neko malo učio - priča Mina.

- Ja znam kakav je moj odnos bio sa Mensurom, to je sve išlo iz inata da bih nekome naštetila, a na kraju sam i sama patila. Tako je on ušao u odnos sa njom, i zove je mojim imenom. Ja sam mu u podsvesti, proveli smo 6 meseci, plus napolju. Mislim da će iz tog nekog inata izaći neka ljubav, biće je, ali neće biti toliko jaka. Ja ga poznajem, vidim kako se ponaša i kako je gleda i rekla bih da to nije to - smatra Vrbaški u emisiji ''Pitam za druga''.

foto: Printscreen/Red Tv

Kurir.rs/M.M.

