OD BOGA MI JE SVE DOLAZILO DOBRO, I OVO JE! Dejan konačno odbrusio DALILI: OVO ne može da uradi ZDRAVA osoba, ja sam ČIST! (VIDEO)

Dejan Dragojević govorio je o javnoj preljubi svoje još uvek zakonite supruge Dalile.

- Dejane, zar je moguće da bi oprostio Dalili što te je prevarila na oči. Ljubila se i intimizirala pod prekrivačem - glasilo je pitanje.

- To je dokaz nje, sama će odgovarati za to. Ja ću pregurati, ja sam neko ko to neće trpeti. Ja sam u ovom odnosu čist. Ja je volim, ali to je njen obraz, njena čast... Ne bih oprostio tako lako... Već počinjem da se hladim, shvatio sam neke stvari, ne mogu da verujem šta sam dozvolio sebi. Idealizovao sam nešto pogrešno. Danas su mi se otključala jedna vrata, nadam se da će uskoro i druga - rekao je Dejan.

- Dalila kada ustane sve ti kaže, ali tvoj mozak to ne može da primi? - pitao je voditelj.

- Moj mozak radi mnogo više nego što ona izgovori, njeni pokreti govore više od reči, ali ja je neću komentarisati, pokušaću da je sačuvam. U svemu što se bude dešavlo. Moje reči neće uticati na to kako će se sve to odraziti na nju. Imala je kredibilitet, ali kako će se završiti, ne znam. Od Boga mi je sve dolazilo dobro, počinjem da shvatam da je i ovo dobro po mene. Uraditi neke stvari posle toliko godina, to ne može zdrava osoba. Ovo je dobro po mene. Drago mi je što se sve ovo dešava. Pregrmeću sve, mnogo gore stvari sam pregrmeo. Moram sam, teško mi je, ali tu su mi Sandra, Mića, Đedović, Fran... Hvala publici što me je spojila sa Sandrom, ona se namučila, sva je natekla... Previše sam svoje telo žrtvovao za nešto što ne vredi, a propadam. Danas sam se vratio, ne pamtim kad sam jeo toliko. Zapalio cigaretu, kreće luks život - dodao je Dragojević.

