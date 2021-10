MINA VRBAŠKI UNIŠTILA DALILU KOMENTARIMA: Svima nam je MORALISALA i pametovala, a evo kakva je sudbina čeka sa Carem!

Mina Vrbaški je sada u svom maniru, bez dlake na jeziku, prokomentarisala aktuelnu ljubavnu dramu Dalile, Cara i Dejana, pa žestoko potkačila Dragojevićku.

- Prosto nemam reči za takvu osobu. Devojka koja je držala predavanje, osuđivala, svima nama moralisala, i onda dođe neka tamo osoba B, koja ne vrednuje ni svoju porodicu ni žene generalno i onda ta žena ostavlja svog muža javnio pred njim, ladno. Bilo mi je toliko žao Dajana i u trenucima kada ona govori ova je pesma za Dejana, a on plače... Odjednom je počela i da pije alkohol, do ove Zadruge nije pila - priča Mina.

foto: Printscreen/Red Tv

- Prvo sam imala teorije zavere, ali to je suludo kad vidim koliko dečko plače. Car samo želi da dobije nešto što je u nekom trenutku neosvojivo. Ovo će se završiti kao sa Sandrom Čaprić, samo će duže da traje. Ovo što se dešava Dejanu je dobro za njega, on je mlad dečko. On i Dalila su previše jedno drugog idealizovali, bilo je tu ljubavi, ali mislim da jednostavno tu ljubav su izgradili zbog podrške. Nisu oni bili toliko srećni. On je samo neiskusan, ali bolje sada da te stvari prebrodi tamo, kada izaće shvatiće da ti je porodica na prvom mestu. Niko ne sme da ti poremeti odnos sa majkom i bratom. Mnogo mi je žao Dejana - zaključila je Mina Vrbaški.

foto: Printscreen

