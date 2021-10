IMALI SMO PROBLEMA ISPOD POKRIVAČA! Dalila iskreno o INTIMI sa Dejanom, pa priznala šta je bilo sa Carem: Ne mogu da se suzdržim

U toku je "Pitanja gledalaca", Dejan i Dalila Dragojević dobili su pitanje vezano za odnose tokom treće sezone "Zaddruge".

- Da li su u Zadruzi 3 svi bili u pravu kada su rekli da ste kao baba i deda - glasilo je pitanje.

- Nisu bili u pravu, mi smo imali problema ispod pokrivača i tu rešavali stvari. Gledali smo ovo kao posao, i prikrivali te ne stvari - rekao je Dejan.

- Ja sam njih tako komentarisao da su kao baba i deda, mislio sam da će i ovde tako, ali su zasijali sada. On se i dalje nada, nije u vinkli. Od samog starta se to videlo - rekao je Marko Đedović.

- Ja ne bih menjao ni jedan delić našeg života - rekao je Dejan.

- Zato što voliš, ali kada prestaneš nećeš više, ja sam tako mislio i drugi tako misle - rekao je Marko.

- Kako se osećaš povodom toga da si ljubavnik - glasilo je pitanje.

- Bio sam sve, samo još trandža nisam video - rekao je Car.

- Jasno je da ne voliš slabiće kao Dejan, da li ti je jasno da sa Carem nećeš moći kao sa Dejanom - glasilo je pitanje.

- Ja nikada ne želim te konflikte, ja sam se oduzela kada je bio situacija kada se Car obratio Dejanu. Ja znam obojicu kakvi su kada puknu. Ne bih volela da dođe do konflikta, to što smo se pokrivali po glavi to je za to što nismo želeli da se vide poljupci. Ali kako dani prolaze ne možeš da se suzdržiš.Ja kažem Filipu pazi kako pričaš, meni bude glupo, ne bih volela da dođe do fizičkog obračuna, uvek će se slomitii na meni. Dejan je i te kako bio muškarac. Ja Filipu kažem da pred ljudima ne govori neke naše probleme. Ljubili smo se ispod pokrivača da se ne bi videli poljupci. Filip mi je rekao da - rekla je Dalila.

