DALILA JE ŽENA MONSTRUM, IZGLEDA KAO ZLA VEŠTICA! Maja osula paljbu po Dragojevićkoj, pa šokirala novim detaljima o njoj!

Maja Marinković pre nekoliko dana iznela je šok tvrdnje u vezi Dalile Dragojević. Naime, ona je ispričala da Dalila redovno posećuje vračare i da je na Dejana Dragojevića bačena crna magija.

Sada se Maja ponovo oglasila i prokomentarisala aktuelna dešavanja u "Zadruzi".

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

- Što se tiče ovog odnosa mogu samo da kažem da je ona žena monstrum, čim može takve stvari da radi na Dejanove oči... Izgleda kao one zle veštice iz crtanih filmova, fuj! Kao što sam već rekla, Filip i Dalila su rođeni jedno za drugo, kada ih vidite, kao da vidite blizance - započinje bivša zadrugarka, pa dodaje:

- Izgledaju isto, slična visina, ista građa. Da su hteli da spoje dve osobe koje izgledaju potpuno identično, a suprotnog pola, nema šanse da bi uspeli - kaže Maja.

foto: Pritnscreen

Bivša zadrugarka se dotakla i Dejana Dragojevića, a onda i šokirala svojim zapažanjem na koga bi Dalila mogla da pređe, u slučaju da je Filip "šutne".

- Ma, Caru je to sada zanimljivo, ali kao što sam rekla, dobiće ona ubrzo početak kraja. Meni je samo Dejana žao, što sve to gleda, i što se tako loše oseća, ali nadam se da će vremenom shvatiti da ga je Bog pogledao što se rešio ovog zla! Mislim da će se ona vremenom Dejanu zgaditi, a ako je Car šutne, možda pređe na Karića, samo što to nije njegova interesna sfera - zapaža ona, pa nastavlja:

- Znamo svi kako je Karić nju iskulirao u "Zadruzi 3", da je imala povratnu od Karića ,isti scenario bi gledali i u "Zadruzi 3". Još tada bi Deki ostao bez žene, ali nije, zahvaljujući Kariću - zaključuje Maja.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

Bonus video:

00:09 MAJA MARINKOVIĆ SKINULA BRUSHALTER, SILIKONI SAMO ŠTO NE ISPADNU! Rijaliti učesnica snimkom RASPLAMSALA MAŠTU jačem polu!