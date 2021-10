AKO VIDIM JOŠ JEDNU DEJANOVU SCENU, POVEŠĆU DALILU I ODLAZIMO! Filip Car oseća krivicu: Bio sam ŠOKIRAN kad sam čuo KRIKE! (VIDEO)

Filip Car komentarisao je burnu reakciju Dejana Dragojevića nakon što je pogledao njegov i Dalilin ljubavni klip.

- Mislim da smo smorili sve ljude sa tim, šta da radimo...Ne znam šta da vam kažem. U dobrim sam odnosima sa njom, sve je okej, već sam rekao za stolom da sam njom imam neki svoj svet van, pa kad dođe realnost njoj bude loše, pa i meni. Od juče se osećam da se probudilo nešto sa njom što nisam baš doživljavao. Sad da mi bilo šta preti, ja ne mogu da se sklonim, odlučio sam da ću da budem sa njom. Kad čujem i vidim ono od sinoć, ja se osećam kao zločinac najgore vrste - rekao je Car.

- Čuo si njegovu izjavu da ćeš trofej staviti u vitrinu - rekao je Karić

- Ja sam to protumačio tako što je on hteo da kaže da ovo neće trajati, pa ću ja staviti taj trofej u vitrinu i nastaviti dalje. Ako je gledao prošlu sezonu ima pravo da misli da sam neozbiljan. Da sam Dalilu upoznao kao slobodnu ženu, situacija bi bila isto ozbiljna - rekao je on.

- Prvo pitanje za Cara: ''Smatraš li da će Dejan i Dalila do kraja da se pomire?'' - glasilo je prvo pitanje za Filipa.

- Mislim da neće, a i Dalila je sama rekla da njega voli kao čoveka i da je spremna da bude tu za njega u nekim situacijama, ali to svako može da protumači na drugačiji način - rekao je Car

- Da li osećaš bar malo krivicu zbog Dejanovog ponašanja? - glasilo je pitanje.

- Da, osećam dosta krivicu. Ako još jednom doživim da vidim scenu Dejanovu od sinoć, ja ću izaći iz kuće. Ja ću povesti Dalilu za sobom i tražiću da ide sa mnom, jer je nepotrebno da imamo nešto što je lepo, a da gledamo treću stranu da se toliko muči i da pati. Ja se osećam kao najgori zločinac na ovoj kugli zemaljskoj. Završila je sa tim odnosom i krenula je dalje. Dejan nju stvarno voli, drugi muškarci bi stvarno teške reči padale. On je stvarno toliko suzdržan. Ja ne znam šta se dešava ni šta da očekujem u ovoj situaciji. Ne osećam se dobro, pa sam to rekao i njoj. Mislio sam da će to proći sve lakše, šokiran sam sinoć bio, još kad sam čuo one krike iz dubine duše. Imam taj neki svet sa njom sa strane, i onda kad vidiš ovo nešto. Onu mrtvačku tišinu nikada nisam doživeo, obuzela me jeza neka, ma užas. Ne znam da li ću moći još jednu takvu situaciju istrpeti - rekao je Car.

