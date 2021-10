POKAZAĆU PORUKE, IMAM SVE DOKUMENTOVANO! Vladimir Tomović uputio BRUTALNE PRETNJE Milici (17) i Mensuru: On nema ni GRAM MOZGA!

Nekadašnji rijaliti učesnik Vladimir Tomović progovorio je o maloletnoj Milici Veselinović koja je trenutno učesnica u Zadruzi 5.

- Kada dođe vreme, pokazaću poruke, imam sve dokumentovano. Mogu samo reći da je devojka sve slagala. Ljudi nemaju uvid u to što se dešavalo, za sada to neću obelodaniti, kada se slegnu stvari Vladimir će pokazati - kazao je Tomović i progovorio o Mensuru koji je rekao da će doći na bazen i napraviti lom:

- To je čovek koji ima dve svađe u životu, on ne bi postojao da nije mene. Nebitan je lik. Kakav crni strah, dečko je bezveznjaković, nema ni gram mozga. Kakva crna, pretnja, on je ništavilo, ne bojim se jadova.

foto: Sonja Spasić

Inače, Mensur Ajdarpašić nedavno je saznao da je njegova devojka imala prepisku sa Vladimirom Tomovićem.

- Nije stvar koja ne može da se ispravi, nije ništa konkretno napravila, samo mi je bitno to što me je slagala. Nije trebalo da me laže, to je ključna stvar. Ja i ovako nemam poverenja, a još kad me slažeš... Mada sam sad laganiji, nego prethodnih 15 dana veze. Neću da je gušim, pustio sam, pa izvoli... Ja neću da držim lanac da bi mi dokazala da joj verujem. Ne verujem joj mnoge stvari. Možda je pomislila da to može da naruši nas odnos u trenutku, pa je prećutala, očigledno se kaje zbog toga, verujem da se to neće dešavati. Jer ako se tako krupne stvari dogode, ja tek neću moći da funkcionišem sa njom. Znamo kakva je osoba on (Tomović), on po ceo dan sedi kod kuće, sipa gorivo, kucka i ide na destinacije gde upali... Ne izgleda loše, zaintrigirao je verovatno, opet je mlada, on stariji i poznat, zanimljivo joj je bilo... Ali nije damski sa njene strane. Ako priča da je ne upoređuju sa nekim devojkama, onda mora da ima drugačije postupke - pričao je Mensur.

Kurir.rs/avaz.ba

