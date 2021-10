MINA ZAPLAKALA U EMISIJI, SA KNEDLOM U GRLU ISPRIČALA ŽIVOTNU PRIČU! Pokajala se za sve, priznala da se stidi PROŠLOSTI!

Mina Vrbaški komentarisala je današnje devojke i odnose, i tom prilikom otvorila dušu i priznala da se kaje za sve što je radila u prošlosti.

- U današnje vreme mnogo je teško naći iskrenog partnera i nekog ko će uopšte da se usudi da uđe u neki odnos, sve se danas vrti oko društvenih mreža i apsolutno je tečko naći partnera koji će ti zaista pružiti pravu ljubav. Uglavnom se to sve gleda kroz neku korist, da žene budu sa muškarcima iz koristi, jer od njih dobijaju sve. To jeste bilo oduvek, ali sad kreću to da rade sve mlađe i mlađe generacije - priča bivša zadrugarka.

Vrbaški je priznala i da je svoje najbliže lagala zbog ljubavi.

- Često sam lagala svoje prijatelje kada je moj poslednji ljubavni odnos bio u pitanju. Pričala sam da je sve u redu, da je sve dobro, ali na kraju taj odnos nije valjao ničemu i ništa dobro nije doneo - otkriva Mina, pa dodaje:

- Ja znam koliko me je sve to koštalo, ali opet shvatim da postoje ljudi koji su vredni i koji će me poštovati zbog nekh stvari, i pruhvatiti me sa svim svojim vrlinama i manama. Na kraju sam saznala ko su mi pravi prijatelji, kakva god da sam ja bila, i moja prošlost, na kraju, eto, nešto sam naučila - rekla je ona.

Sanja Marinković ju je zatim upitala koji deo svog života bi izbrisala, a bivša zadrugarka se potpuno slomila i zaplakala.

- Čitavu moju 16. godinu bih izbrisala. Uvek kad se vratim na te stvari, mnogo mi je krivo što sam sebi dozvolila da u mnogim situacijama budem iskrena i što sam bila mlada i naivna i otišla u taj veliki grad koji me je progutao... Teško je da se svakodnevno borite sa stvarima koje se prošli. Mnogo i ja vučem iza sebe, i kada, evo u partnerskim odnosima, krenu da mi prebacuju neke stvari, a znaš sa kakvom osobom si ušao u odnos, znaš nečiju prošlost... Ne može da ti bude teže, nego što je meni i mojoj porodici. Ja se naježim kad to čujem - priča Mina.

Ona je dodala i da joj se muški rod zgadio, ali da je iz svojih grešaka izvukla pouku.

- Sad poslednji odnos koji sam imala, mnogo su mi se kroz to zgadili muškarci, jer imaju tako neko razmišljanje, a oni su u nekim trenucima bili mnogo gori nego ja. Najsrećnija bih bila da ja to mogu da obrišem i da to ne postoji, i da idem nekim drugim životom, ali opet, to je jedna velika lekcija - zaključuje Mina kroz suze u emisiji "Magazin In".

