FILIPOVA BIVŠA RAZVEZALA JEZIK I STALA NA DEJANOVU STRANU: Treba da se vrati svojoj porodici! Šokirala sam se kad sam sve gledala

Mina Vrbaški prokomentarisala je aktuelni ljubavni trougao u "Zadruzi".

Bivša učesnica otkrila je šta misli o vezi svog bivšeg dečka Filipa Cara i Dalile Dragojević koja je udata ušla u rijaliti i prevarila muža Dejana.

- Ja volim na ovu temu da pričam, pogotovu što sam provela neko vreme sa Dalilom i Dejanom unutra. Znam koliko je Dalila svima generalno držala predavanja, moralisala, vređala, da bi na kraju svoj broj prodala za samo deset dana rijalitija. Ostavila je svog muža koji joj je, naočigled svih nas, a bio je sve na svetu - rekla je Mina u emisiji "Magazin IN", pa dodala:

- Žao mi je Dejana, ali mislim da je ovo za njega velika životna škola, i treba da shvati da će sada imati samo da se vrati svojoj porodici, svojoj majci... On je odnos sa roditeljima apsolutno zapostavio zbog žene koja je njegovu majku vređala i svašta joj govorila, i na kraju ona završi sa osobom koja niti vrednuje i ceni sebe, ni svoju porodicu, a kamoli žene. On jeste bio moj bivši partner, ali ja sam bila šokirala kada sam sve to gledala, nisam mogla da verujem.

Kurir.rs/K.Đ.

