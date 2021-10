BRUTALNA SVAĐA LJUBAVNIKA! DALILA I CAR SE OPASNO SUKOBILI: Filip počeo da urla, pa napustio emisiju, optužio nju da LAŽE (VIDEO)

Dalila Dragojević govorila je nakon muža Dejana i otkrila kako se sada oseća.

Potom se posvađala sa Filipom Carem, koji joj je rekao da je lažljivica i zamerio komunikaciju sa mužem.

- Znam šta osećam i koliko sam se borila za tu ljubav. Koliko sam noći preplakala, dok je on spavao... Još prvu noć kad je on vratio burmu, kao i danas, dok su svi spavali. Uvek sama ostanem, kao i jutros... Jedina ja imam problem,... Da li sa ljubavne ili porodične strane. Jedina ja ću nostiti krst kad sve prođe. Ovo patetisanje i povređenost razumem u neku ruku. Ne razumem ako si već nešto rekao... Od provog dana sam govorila da ga volim i to mišljenje nikad nisam promenila, a on je promenio mišljenje. Dala sam povoda da promeni mišljenje i posumnja, ali nikad ništa nisam uradila iza leđa - pričala je Dalila.

- To što Dejan pokuša da me poljulja sa uspomenama, a Filip mi to zameri... Ja sam objasnila da sam čovek od krvi i mesa. Kojim očima bi me ti gledao kad bi mogla preko noći da zaobravim odnos koji sam imala od pet godina? - pričala je Dalila.

- Priču onako kako jeste nikad nisam zamerao. Zamerio sam jer u stvarima kojim kažem da porazgovaraš nećeš, a uključiš se gde je nepotrebno. Meni niko ne može da pere moza, međusobno pranje normlana stvar, bili su u braku. Ja zameram svađu i da izjabvi nešto što ne misli. Iz njenih usta neka me isključi - pričao je Car.

- On je rekao zašto si zaplakala, je l' imaš emocije prema njemu? Ja sam objasnila da je sasvim normalno - rekla je Dragojevićka.

- Oni samo otežavaju jedno drugom. Mannje bi joj otežao da joj je*e mamu, a ona sve je tako kako jeste, ali ću ti nabaciti - besneo je Car, pa napustio emisiju.

- Ne znam u kojoj vazi živi? Šta očekuje da ga izbrišem gumicom da bi on bio srećan? Moram ponekad imati raspravu, mi ove imamo zajedničke stvari. Ja sam ušla u sve ovo, svesno ili nesvesno, desilo mi se. Ja nemam snage da borbu sa Filipom vodim svaki jutro, dan i noć - pričala je Dalila.

- Izgleda da će meni trebati hodža - dobacio je Filip i optužio Dalilu da laže.

