DALILI PAO MRAK NA OČI, LOMI SVE PRED SOBOM: Dragojevićka raskinula sa ljubavnikom, a Dejanu SMEŠNO! HAOS U RIJALITIJU (VIDEO)

Dejan Dragojević video je svađu žene Dalile i Filipa Cara, pa je otkrio da mu je sada sve smešno.

On je istakao da ne može da poveruje kakva je sada Dalila.

foto: Printscreen

- Rekao sam da neću stvarno da komentarišem njihov odnos, kad sam komentarisao nije bilo to to, sada je otišlo predaleko. Ja znam Dalilu, ona će biti ljubomorna na muvu koja sleti na ruku. Ona ne voli tu neku vrstu zabrane, bilo kakvu. Imaćete priliku da vidite sve faze i kako se one dešavaju. Ja ću probati da ostanem po strani. Šta moja iskrenost može da promeni? Ne može ništa. Neke stvari ne mogu da se upakuju, video sam u kakvom je rastrojstvu. Nema šta da mi bude drago kad se svađaju, bude mi smešno. Izašla je iz nečega pa otišla gde joj prija. Ja ovu Dalilu ne poznajem - rekao je Dejan.

Dalila Dragojević je odbijala da se vrati u emisiju. Naime, ona je sedela kod Hotela, pa je tom prilikom ustala i počela da lomi i da udara u zidove Hotela.

Podsećanja radi, ona je ušla u sukob sa Carem i u sred emisije ga je ostavila pred svima, pa su potom ušli u žestoke sukobe tokom kratke pauze. Kako će se ovaj odnos odvijati, ostaje nam da vidimo.

Kurir.rs/K.Đ.

