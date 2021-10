ŠOK SVAĐA MILJANE I ZOLE OKO PARA: Kulićeva priznala kome je davala novac i otkrila da je Zola bio KIDNAPOVAN! PLJUŠTALA UVREDE!

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola ušli su u žestok sukob i to oko para.

- Da li je uzimao te honorare? - upitao je predstavnik sedme sile Miljanu.

- Nije uzimao taj novac, ja sam uzela te pare i nek se sva krivica svali na mene - rekla je Miljana.

- Sad ćemo se ozbiljno posvađati, ovo je ozbiljna stvar...Reci sada kako je bilo. Nemojte molim vas da se od mene ponovo pravi monstrum - zapretio je Zola.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne želim da pričam. Ja sam kriva osamdeset posto on dvadeset. Ja ću se od ponedeljka vratiti, nema potrebe da pričamo, pisali ste. To što je bilo to je iza nas - rekla je Kulićeva.

- Ako si pričala u pušionici to što si pričala, što su potvrdili Đedović i Sandra. Da li je zaista uzeo taj novac? - pitao je novinar.

- Nije uzeo, nije mi se javljao, kad sam bila u Bosni, on se slikao i okačio da si u Novom Sadu, dok si bio u Bosni. Pričao je da je kidnapovan i da je u podrumu u Novom Sadu. Ja sam plakala i tražila mami da mi da novac, koji nije htela da mi da, jer je to bila priča za mene. Ja sam smanjila tvoj dug. Dala sam mu 2.000 evra, tj. uzeo mi je, pa pitam ja tebe zašto? - rekla je Miljana.

- Niko ti nije uzeo novac ako mu nisi bila dužna. Nemoj da lažeš, košta će te našeg odnosa - rekao je Zola.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja haluciniram i nisam videla to što pričam - rekla je Kulićeva.

- Mi smo određeni deo njenog novca kockali, ali je to manji deo nego što čujem. Lažeš, nije ti uzeo novac, lažeš. Tvrdim odgovorno da mu jednog jedinog eura nisi dala. Ma kakav podrum bre, ne sme mene niko da pipne a kamoli da me zatvori u podrum - rekao je Zola.

- Jel si pisao njemu u podrumu i da dam 1.500 evra i da te je on kidnapovao? - pitala je Miljanja

- Ne nikada, lažeš. Oćeš da pričam zašto si dala te pare, a da nema veze sa tobom? Od sada ćemo samo da se svađamo i da ratujemo dok ne priznaš da lažeš - rekao je Zola.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:13 MILJANA KULIĆ NEMA POJMA ŠTA SE DEŠAVA NAPOLJU: Zola preuzeo stvar u svoje ruke, evo kakav MALER se desio rijaliti zvezdi (VIDEO)