OVO NISU ČISTA POSLA, UPLETENA JE CRNA ILI VLAŠKA MAGIJA: David otkrio kako mu je Dalila brata odvukla PRED OLTAR! ŠOK PRIČA

David Dragojević do detalja je otkrio kakav je odnos Dalile i njegovog brata Dejana.

David je na samom početku otkrio da je i dalje u šoku zbog svega što se događa sa njegovim bratom.

- Imao bih mnogo toga da kažem, i njemu i svima, mogao bih da pričam mnogo na ovu temu. To su stvari koji su gledali da pretvare u neku žrtvu. Uopšte se tako nije dešavalo, okrenulo se na neku patetku u njegovu korist. On je mamin sin, i dan-danas ga zove "beba", uvek je dobrodošao da se vrati. Sestra se njega nikad nije odrekla, nastao je veliki nerasporazum pre par godina. Ona se samo tad oglasila da nije mogla da veruje šta Dejan priča, jer je zvao inspekciju da nam zatvore lokal. Zbog toga sam i izašao jednom i "Zadruge", kako bih otišao na sud - priča David, pa dodaje:

- Ja ne pljujem njega, samo te stvari koje je iznosio - nisu tačne. Dalila je njega odvela na oltar sa 21 godinu, niko od nas nije znao, samo novinari koje je Dalila zvala. Ne znam šta bih rekao, mama plače svaki dan. Ne može da veruje, ne samo ona, nego svi našli priajtelji, njegovi drugovi, niko ne veruje šta se dešava - priča David šokirano.

foto: Pritnscreen

- To nisu čista posla, verujem da su upletene neke magije, da li crne, vlaške, ne znam. Nešto mu je napravila, uspela je da odvuče od porodice, Svi ga čekaju, mislim da su svi razumni, on je njihov, otišao je tamo, završio je sa osobom sa kojom je završio. Posle svih moralisanja svima nama, videli smo ko je ona zapravo. Sigurna sam da ima neke magije - ubacila se Mina.

- Ja sam mu brat, podržavam ga, ali odjednom se pričaju neke priče koje nisu na mestu. Vidimo svi da okreću protiv nas, pomirio se iz neke rezerve, a mi svi uz njega. Lupiće glavom u zid, ali treba da izađe iz svega toga i da uđe u realan svet, ali mislim da će se on sa njom pomriiti. Ako uđe neka osoba koja rasturi Cara i Dalilu, ona će se ponovo Dejanu prikloniti, sklona je manipulisanju - kaže David.

- Iskreno, što se tiče njih dvoje, Dalila i Car su mi skladan par. Ljudi treba da apeluju na tu vezu, jer tako se otkrivanju njihova prava lica. Od Filipa me ništa ne iznenađuje, ali će sigurno poludeti u nekom trenutku. Koliko god nisam u dobrim odnosima sa Majom, nadam se da će ući i da će ga uništiti - smeje se Mina Vrbaški, pa nastavlja:

Standardno je sve, Dejanovo ponašanje je repriza prošlog, dok Dalila tek sad pokazuje ko je. Mislim da nema gorih ljudi od Filipa i Dalile, baš su se lepo spojili. Mislim da sve glumi, i ovo padanje u nesvest, izgleda da je to postao trend - kaže Mina.

foto: Pritnscreen

David se dotakao i podele imovine, o kojoj se mnogo pričalo.

- Neka Dalila radi šta hoće, to je sve njeno, ja bih na Dejanovom mestu sve ostavio njoj. Čeka ga svetla budućnost, sve treba da ostavi iza sebe i izađe iz te neke mračne senke. Ja i dalje ne mogu da shvatim njegovo ponašanje. Voleo bih da sam tamo da ga bar zagrlim, iako verovatno ne bi pričao sa mnom - priča David, pa dodaje:

- On nas nije izgubio, ništa se nije promenilo, samo je on ušao u tu priču da nema nikog. Kao da je upao u tunel u kom nema svetla. To je bio lažan život, gušila ga je i iz nekog inata je to održavao. Karma se vraća, jedva čekam da se Dejan povrati na svoje. Dalila je uvek bila namrštena, dok Dejan nije takav, nasmejan je, nije namćor - otkriva David.

David je otkrio i da se njegov otac čuo sa Dalinim ocem.

- Znam da se tata čuo sa njenim ocem, čovek je van sebe, plače i ne može na ulicu da izađe. Dalila vrlo dobro zna da se njen otac nje odrekao zbog nekih manjih stvari, a tek ovo... Ne znam šta će tu biti - priča on.

- Filip je takav prema svakoj. Ona se njemu dopala, video je nešto svoje u sebi, boriće se on za nju, a ona manje-više. Mislim da će odusati, a te priče da će biti zajedno napolju... To su priče za malu decu - kaže Mina, a David se ubacio.

- Tu ljubav nije postojala, ipak su oni sve planirali, a sad sve to bacili u vodu. Nije mi jasno - kaže on u emisiji "Premijera".

foto: Printscreen/Pink

