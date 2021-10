MATEJA JE OSTAO TARINA NAJVEĆA LJUBAV: Ša priznao da se zbog njega SVAĐAO sa bivšom, a evo šta sad oseća kad je vidi u RIJALITIJU

Nenad Aleksić Ša rešio je da ogoli dušu pred kamerama i otkrije kako se oseća sada kada vidi da njegova bivša devojka, zbog koje se razveo, i dalje ima emocije prema Mateji Matijeviću.

Reper je priznao da je i sam znao šta se dešava.

"Mi smo se posle viđali, drugarski. Nešto je kvrcnulo posle mesec dana, došao sam sebi, upoznajem sebe, sada sam jedan gotivan lik", pričao je Ša, pa nastavio:

foto: Printscreen/Pink TV

"Oduvek sam to znao, kroz našu vezu se provlačilo da voli Mateju, ona je to negirala. On je ostao njena najveća ljubav, to se sada pokazalo, sada se zna zbog čega je sve ovo. Na društvenim mrežama je bio pakao. Trenutno imam zid u glavi, sada me to ne opterećuje, ljudi su mislili da ću da 'zviznem' kada ona uđe u rijaliti, a to ne utiče na mene nikako. Imao sam ludački pogled, ubeđivao sam sebe da mi je dobro, a nije mi bilo."

foto: Printscreen

"Vidi se u čemu je bio problem tokom veze. Meni je to izazivalo ljubomoru i bes, oduvek sam znao da je to tako", govorio je Ša.

Aleksić je potom progovorio o ljubavi Dalile Dragojević i Filipa Cara, a najviše mu je žao Dejana.

foto: Printscreen/Pink TV

"Jako mu je teško, to se vidi, nema šta. Još uvek nije svestan da je kraj. Dejan bi Dalili oprostio 100 posto, on se za nju jako vezao, bila je dominantna žena u braku, na sve je uticala. Kako je ona govorila, tako je radio, navikao je da ide uz nju. Bilo bi mu lakše da su bili pola-pola", kaže Ša.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:20 TARA OBJAVILA SVE PRLJAVŠTINE IZ VEZE SA ŠA! Ša RAZVALJUJE , tvrdi da ima NOŽ, a onda STRAŠNE slike izgrebanog repera