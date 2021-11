MUKA MI JE KAD VIDIM DEJANA DA LUPA GLAVOM! Dalila ubeđuje da će imati veliku LJUBAV sa Carem, otkrila njihove planove! (VIDEO)

Miljana Kulić je razgovarala sa Dalilom Dragojević i Filipom Carem o njihovom odnosu. MIljani nije jasno kako se Dalili desilo da prevari supruga u rijalitiju.

- On je bio sjajan prema meni, ali meni se svideo neko drugi. Bolje da sam bila iskrena, nego da sam ga zavlačila - rekla je Dalila.

foto: Pritnscreen

- Ali ti si ostavila ljubav zbog neke strasti - dodala je Miljana.

- Ma odakle ti to da mi nećemo imati ljubav, mi ćemo imati veliku ljubav. Ja sam 1000 puta išla protiv sebe da niko ne bi imao šta da kaže, sad me zabole za to, idem za sebe - rekla je Dalila.

- Miljana šta ti kao ne bi to uradila da se tebi desi? Meni Dejan stvara grižu sasvesti, a onda kada vidi da se Filip i ja posvađamo, on se smeje. Njemu je najbitnije bilo kako će on da komentariše druge. On kao lupa glavom kada nas vidi. Muka mi je od toga. Ne zanima me - istakla je Dragojevićka.

foto: Pritnscreen

- Pa nije mu lako - rekla je Miljana.

- Pa nije ni meni - dodala je Dalila.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:13 HAOS U MAKEDONIJI! Pogledajte kako Soraju i njenog dečka izbacuju iz kafane u Skoplju