MAJKA MALOLETNE MILICE U NERVNOM RASTROJSTVU! Priznala da ne poznaje svoje dete: Nije znala gde ulazi, to je za nju leglo ZMIJA!

Milica Veselinović je sedamnaestogodišnja zadrugarka, koja je izazvala pažnju već prve noći u rijalitiju, kada je završila u krevetu kod Mensura Ajdarpašića. Nedugo zatim, oni su uplovili u vezu, koja je poprilično turbulentna i mnoge podseća na Mensurovu prethodnu vezu, sa kontraverznom bivšom zadrugarkom, Minom Vrbaški.

Njihovu vezu obeležile su brojne, svakodnevne svađe, a svaka je žustrija od one prethodne, što izaziva lavinu reakcija. Miličina porodica takođe nije ostala imuna na ovakve scene, a njena majka, Ana, otvorila je dušu i priznala koliko joj sve teško pada, ali i odgovorila na brojne prozivke:

foto: Printscreen/Zadruga

- Iskreno da Vam kažem, ni ne gledam mnogo više, nemam ni vremena, a i mnogo mi nedostaje moja ćerka, mi smo porodica koja se nikada ovako nije odvojila. Ne interesuje me ni novac. Čitam neke komentare da sam ja dete pustila, ali to je bio njen izbor i njena odluka, mene novac ne zanima uopšte, jako mi treba moje dete. Ja ću iza izbora svog deteta uvek stati, moje je da je samo posavetujem. Milica definitivno nije znala gde ulazi, to je za nju leglo zmija - rekla je Miličina majka.

Kako je Ana bila poprilično uznemirena, otkrila je da li je Mensur donekle zaslužan za to što manje prate Milicu i njihove zajedničke scene:

- Mensur mi je nedefinisan, ne znam da li se iskreno zaljubio u nju, ali vidim da je počela da koristi neke njegove psovke, kao i da želi da kontroliše njene postupke. Ja svoje dete poznajem najbolje, ona manipulator nije, ali vidim da je skroz pukla, to je jedino što vidim. Verujte mi, sada kad bih je videla, jedino bih je zagrlila, iako bih imala mnogo toga da joj kažem, mnogo kritika, stvarno - dodala je ona, a zatim se osvrnula na njihove česte svađe.

- Ne mogu da kažem da li je Milica baš, baš zaljubljena u Mensura, ali očigledno postoji nešto što joj odgovara. On ne može da meni drži lekcije roditeljstva, to može kad bude bio sam roditelj, ali mi je jasno da to radi zbog Tomovića, od tada je to počelo - završila je Ana.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

00:42 MENSUR STIGAO U VILU KARIĆA: Uleteo u RADOVE, OSMAN pravi apartman za JOVANU i STEFANA, Ajdarpašiću poželeo pobedu u ZADRUZI