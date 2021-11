NAJBIZARNIJE ŠTO JE DOVELA CARA U KREVET GDE JE SPAVALA SA DEJANOM: Karić brutalno osuo po Dalili, ona ćuti kao ZALIVENA (VIDEO)

Publika je birala najpefidniju osobu u Beloj kući, Dalila Dragojević je dobila tu titulu i zadrugari pojedinačno daju svoje mišlljenje na tu temu.

Voditelj je dao reč Miljani Kulić.

- Ja sam prva navela Dalilu, posle i Milicu, čak bi i Zolu navela, ali nisam želela da ulazim u konflikte. Da sam gledalac tako bih glasala. Navela sam Gruju umesto Zole, obradićemo to drugi put. Dalilu sam navela jer je na početku odnosa sa Carem spinovala priču i sve prebacivala na Dejana, a ko je neko gledao svoju ženu kao boginju onda je to on. Smatram da je ona pronašla veću sreću, a gledaoci su u pravu. To kad je šaltala priču na Dejana i Staniju, pa ugvatila Čaprićku u mašinu a na kraju ona završila sa Carem. Dejan je nju zamolio da neke stvari ne radi na njegove oči, ali od toga nema ništa. Ta perfidnost, da sve svoje prebacuje na nekoga drugog. Stanija je lepo rekla, da ovaj brak nema šanse da opstane, pa sam i ja govorila isto što i ona - govorila je Miljana.

- Sama jeste otkrila i razumem da joj nije bilo svejedno, ali svakako ima pefidne momente. Ona jeste rekla da je ona uvek tu za mene ali da se razumemo i ja sam tu za nju. Ne volim kad je neko loše i ja sam prva njoj pritrčala kada je imala nervni slom, ja sam slaba na te stvari. Jednostavno, kada vidim sada Dejana skrhkanog, meni je mnogo žao, danima mi zbog toga nije dobro, nervni slom sam dobila. Dalila u ovoj sezoni zaslužno ima ovu titulu - nastavila je Kulićeva.

- Već par dana mi je nešto na pameti, možda će zvučati malo morbidno ali u nekim trenucima mi izgleda kao da Dejan hoće da ode odavde. Kao da ga tera, da bi se oslobila nekog tereta i onda bi mogla da bude opuštenija sa Carem. Najbizarnije mi je to što je u krevet došla sa Carem a tu je do juče bila sa Dejanom. Logičnije je da je ona našla nei drugi, jer to je kao da je u bračni krevet kod kuće dovela ljubavnika - dodao je Karić.

- Dejan je napustio krevet i logično je da će ona doći sa Carem, to je ona vidljiva perfidnost. Govorila je više puta kako je kao mu*onja, ne bi li pobegao. I to je ono što je čini perfidno - nastavila je Miljana.

