DALILA URLA MUŽU U FACU, NAZIVA GA PSIHOPATOM: Dejan joj rekao da je VOLI, ona EKSPLODIRALA OD BESA! Totalni LOM među supružnicima

Dalila Dragojević izvikala se na svog supruga Dejana zbog toga što je proganja.

Naime, ona je proglašena za najperfidniju osobu, pa je dala svoj komentar.

foto: Printscreen/PinkTV

- Od sinoć me ne zanima ni lupanje, bežanje ni ništa. Meni je jako teško što on utiče nekim delom na Filipa, što se nadam da će se promeniti. Bio je jedan jako loš i psihopatski potez, jako odvratan potez prema meni, baš u tom krevetu gde trebam da se vratim. Ja kad sam došla na taj krevet i videla to, samo sam rekla fuj i sklonila to. Za mene je to očajnički potez. Desilo se to da je majica na kojoj sam išla na vantelesnu oplodnju, na kojoj su bila četiri limuna koja su predstavljala četiri embriona koja su zaleđena i da je taj karton predstavljao mene. Meni je to bolesno. Zna koliko sam plakala na tu temu i tako da kad vidim na šta je spreman, zgadio mi se. Svaki put me je vukao da pomislim da gubim nekoga ko me voli. Posle toga, on ugleda video i krene da lupa glavom. Meni je ovo psihopatsko ponašanje. Ja bih mu rekla, da sam u toj situaciji, da ide i da bude srećan. Nisam imala uopšte u planu da će mi se neko svideti na taj način - rekla je Dalila.

Dalila je još jednom zamerila Dejanu da pokušava da joj pokvari sreću sa Carem, na šta se on nasmejao.

foto: Printscreen/PinkTV

- Ja sam svoj život uništila, porodica verovatno nikad neće prihvatiti Filipa. Ako sam ja spremna da to žrtvujem zbog Filipa, što bih ja sad nešto zbog Dejana? Ja ne bih njemu stajala na muku da nađe nekog drugog. Neka pati, ne zanima me. Nemam empatiju prema njemu. Ja sam sa njim bila u zoni komfora, ali sam mu uvek prebacivala stvari. Neću više ni da pričam za burmu, dopisivanja i šta sam nalazila u pretragu na Guglu. Svaki put mi se želudac prevrtao kad je krenuo ovde da nominuje, od Stanije pa na dalje... Meni su to bile mizerne, odvratne stvari - govorila je Dalila.

- Bez manipulacije i laži, fokusiraj se na sebe - odbrusio je Dragojević.

foto: Printscreen/PinkTV

- Sve dok te volim, ne mogu - rekao je Dejan.

- Ne mogu očima da te gledam više, želim da budem srećna u novoj vezi, bez ustručavanja da li ćeš da razbiješ glavu - odbrusila je Dalila.

foto: Printscreen/PinkTV

- Ti si bez ustručavanja radila neke stvari - uzvratio je on.

- Ti prestani da budeš fokusiran na mene. Ko si mi ti? Neću da te štedim, ne možeš da mi zabraniš šta ću ja da radim. Ja se ne krijem od svoje porodice, od tebe ću? Sutra ćeš biti prolaznik - odbrusila je Dragojevićka.

- Skini me se sa kičme, ne mogu očima da te vidim! Uništiću ti život! Dovoljno sam te nosila na grbači! - urlala je Dalila na Dejana.

Kurir.rs/K.Đ.

