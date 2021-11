DALILA OTKRILA OD KADA IMA EMOCIJE PREMA CARU: Dejan je optužio da je MANIPULATORKA i ŠOKIRAO sve jednom rečenicom! (VIDEO)

Dejan i Dalila su se sve vreme raspravljali oko braka i odnosa u kojem su bili. Zadrugari su podržali Dejana i komentrisali da je normalno da ima burne rekacije posle svega što mu se desilo, a Dalila mu je sve vreme prebacivala na tome pa je čak i rekla da joj se on zgadio.

- Nemoguće je da ti se zgadio za jedan dan, zašto nisi bila iskrena i rekla kad je to počelo? - pitao je Milan.

- Jeste, jedan dan... Od dana kad je počeo da slaže face sam mu rekla. Pričao mi je za terasu koju smo čistili, pa je rekao da su ostale neke fleke. Hteo je da mi kaže da i da se udaljim od Filipa, da će ostati fleka. Mene ne zanima. Ja sam tražila pauzu, htela sam da vidim da li će mi Filip posvetiti pažnju ili ću biti neko ko se pogubio u osećanjima i da li ću ostati sa Dejanom. Primetila sam čudnu energiju prema Filipu, to nije tad bila zaljubljenost, ali neka vanserijska ludost. Sa nekim ti je dobro, a niste se dodirnuli. Htela sam da se preispitam, da li je sve to neka varka. Nisam znala šta pričam, bila sam pogubljena, njemu sam isto govorila jednu priču... Pitao me je da li sam se zaljubila, nisam se bila zaljubila još - govorila je Dalila.

- Ako si ga testirala, znači da si već kuvala, ali mi nisi priznala - zamerio je Dejan.

- Nisam priznavala sebi, a ne tebi. Evo, on je prevaren čovek, žrtva, sve što treba da bude sa svojim nastupima. Neka nastavi da utvrdi gradivo, ali neka pusti mene da budem najgora. Neka me pusti. Nisam bila sigurna u svoje osećaje, to nije prevara - dodala je Dragojevićka

- Nisi bila sigurna u Filipa, ali si bila sigurna da se prema meni ugasilo, trebalo je meni to da kažeš - prebacio je Dragojević.

Filip Car se opet umešao u raspravu Dalile i Dejana.

- Hteo bih reći nekoliko stvari. Dejan to što očekuje od nje, neke žene nekada to što osećaju godinama. Mislim da je ona vrlo brzo priznala, nije sve ovo jednostavno. I rečima i delima je sve pokazala, indirektno je neke stvari govorila, neki su shvatili neki nisu. Matora, Đedović i još neki su odmah shvatili o čemu je reč. Odavno smo svi bili svesni da između njih stvari ne idu, da nema strasti. On traži od nje da svoje neosećanja prema njemu ne pokaže ispred njegovih očima i onda on napravi haos. Isto ona od njega traži da ako je poštuje i voli da neke stvari i on ne radi pred njom. Razumem ja da je teško da udari glavom da viče, ali treba da se skloni jer nije ni njoj lako. Vrlo je nezahvalno govoriti o svemu ovome. Oboje mi nisu jasni na neki način. Sve više sam vezan za nju i mnoge stvari su počele da mi smetaju. Ja vidim da se on opustio, nasmeje se Sanji, da joj čokoladicu, lepo se slaže sa svima, a onda napravi još goru stvar nego što već jeste. Skapiram da sam ja možda i gori od njega i da bih na njegovom mestu bio sto puta gori. Ne bih dao muškost svoju ni za šta - govorio je Car.

- Ma kakva muškost, sam si rekao pre neki dan da si počeo da se menjaš - dobacio je Dejan.

- Znaš šta meni jedino smeta? Da ti se nije desilo ovo što jeste, ti bi mnogima bio noćna mora, sa svima bi bio u svađi. Sada kada ti se sve ovo desilo, sada su svi sa tobom dobri - dodao je Filip.

- Eto ti moj bivši partner koji je nosio jednu kopačku a ja drugu na toj utakmicu. Moram sad ovo da kažem. Ona je za mene bila idealna, za sve ljude koji nas znaju, niko ne može da veruje da je ovo ona i niko nju ne može da prepozna. Ja vidim da nju ova sreća koju ona spominje, ta sreća nju uništava - dobacivao je Dragojević.

- Ona je spremna, čak spremnija i od mene u glavi. Ona ima i porodicu i prijatelje, i Dejana i ljude napolju sve to ima na grbači ali se i dalje bori. Teško je, ali je spremna na sve to i preduzela je sve korake. Veruj mi da je mnogo gore to što udaraš glavom o zid nego da je izvređaš pred svima - nastavljao je Car.

- Stvarno, realno žena mi je u vezi - smejao se Dejan.

- To što vi mislite sada da on treba da ima nekoga i da nastavi da živi, verujte mi neće! Sve ovo što on radi je njegova osveta, on će da bude ovakav jer zna da me to izjeda i da ne mogu da podnesem sve ovo - urlala je Dalila.

- Što se tiče kreveta, stvarno ja ne želim da idem u taj krevet. Ali kad malo bolje razmislim, gde ću da idem, ja moram negde da ga vidim, gde da pobegnemo, moram negde da budem. On će svakako da nas retne negde. Neke prethodne veze su drugačije od ove, tada nisam voleo - govorio je Filip.

- Prvi vid manipulacije bio je kad je rekla da ću za deset dana naći drugu, a sada je rekla drugu grešku, gde je rekla da ja neću da imam nekog zbog toga i toga. Ona sad traži neki situaciju gde će mene da stavi u neki položaj i da ima opravdanje - rekao je Dejan.

- Ona hoće da ti budeš to crevo što je čistilo tu terasu - rekao je Karić.

- Je**la te terasa, ja ću je srušiti, neće je ni biti. Osvetnik si, ja sam preljubnica - rekla je Dalila.