VUKAO SE SA PROSTITUTKAMA, ON JE NEIŽIVLJENI BALVAN Ljuba Pantović brutalno RASKRINKALA Cara i Dejana, evo da li se ODREKLA Dalile

O krahu braka Dejana i Dalile Dragojević, načinu na koji su živeli, njenoj novoj vezi sa Filipom Carem i tome da li se posle javnog skandala u “Zadruzi” odrekla svoje prijateljice govorila je Ljuba Pantović.

foto: Printscreen/PinkTV

Kakvo je tvoje mišljenje o svemu što se izdešvalo između Dalile, Dejana i Cara? Kako komentarišeš njenu odluku da ostavi Dejana i odmah otpočne novu emotivnu vezu sa Carem?

- Dejan, Car i Dalila... Čuveni trio koji trese Balkan! To je naizgled kompleksan, a vrlo prost proglem i dešavanje, uopšte. Što se tiče ostavljanja Dejana, to je urađeno na ružan način. To je jedino što se meni ne sviđa, nije trebalo da bude tako urađeno, a što se tiče toga da je Dalila ostavila Dejana, ja se u te stvari ne mešam. Dalila je moja drugarica, svi jako dobro znaju da ja prijatelje ne ostavljam na cedilu, uvek pomognem koliko mogu, uvek ću da stojim iza njih, da ih pokrivam... Sve, ali to ne znači da ja opravdavam postupak. Ja pokrivam prijatelja, a šta je prijatelj uradio, to me se ne tiče. Jedino mislim da nije trebalo to tu da se desi i na taj način. Ali, kad se već desilo, trebalo je da bude dosta elegantnije. Ne dopada mi se što Dalila i dalje ulazi u svađe sa njim. Videli smo sinoć koliko se nervirala dok se on smejao. Taj način komunikacije ne treba da bude između njih, ona treba da bude srećna i da gleda sebe. Podržavam moju prijateljicu, ali to ne znači da sam oduševljena njenim postupkom. I nervira me što naš narod ne sudi po postupku, nego po pojedincu, rekla je Ljuba u intervjuu za Pink.rs.

Da li te je Dalila razočarala posle svega i kakvo ti je mišljenje? Jesi li i ti jedna od onih koja se nje "odrekla"?

- Nisam je se odrekla, zašto bih?! Šta ja imam od toga sa kim će ona da bude? Uopšte me ne zanima sa kim će da bude. Ona je moja drugarica, da li je sa Dejanom, Perom, Žikom, Lazom... To me ne zanima, kod mene su te stvari vrlo jasne. Pomoći ću joj šta treba, ali se neću u njen izbor, jer to nema veze sa mojim životom. Naravno da ću joj reći ukoliko njen novi partner ja mislim da nije dobar po nju ili nešto, ali na njoj će biti da odluči da li će biti sa njim ili neće. Ja sam tu za mišljenje i sugestiju. Nije me razočarala jer ja znam kakva je ona. Što na umu, to na drumu, šta misli da treba da uradi, ona će da uradi. Ako ona smatra da ne treba da bude sa njim... Ona je čekala priliku da to uradi, ja tu ne mogu da kažem:"Jao, razočarala me je". Što bih ja u glavi gajila iluziju o njenom braku.

foto: Printscreen

Kako je izgledao njihov brak, jesu li stvarno bili srećni?

- Oni jesu delovali srećno, ali mislim da znam u čemu je problem. Često smo se mi viđali zajedno svi, ja i moj Mirko sa njom i Dejanom... Delovali su super, kul, bilo nam je strava kad se vidimo, ali tu postoje neke druge stvari. Dalila je jedna vrlo jaka žena i bez obzira da li je to ona ili ne, svaka jaka žena traži još jačeg muškarca. U prirodi svake žene jeste da traži zaštitu, snagu, snažnog muškarca, neku vrstu pokroviteljstva, da se oseća sigurno pored njega, da zna da će on sutra da lupi šakom o sto, da će biti uspešan i truditi se makar koliko i ona... Ali od muškaraca se očekuje da se trude više od žene. Tu je glavna greška. Kaže da nije bila zadoboljna - nije uspela da na takvom mestu, u "Zadruzi", kaže šta je bio problem. Dejan jeste super dečko, to sve stoji, ali on je super dečko u očima drugih koji gledaju. A gde je ona strana, več kad ulaze u Dalilinu glavu kad ga je ostavila, nek uđu u njenu glavu i dok je bila sa njim! Pa nek kažu:"Čekaj bre, on se pretvorio u njenu senku, čovek koji joj dahće za vratom i sedi i gleda u tebe dok si na kursu". U prevodu - čovek koji ništa nije radio, a svi znamo da rad oslobađa, da je to univerzalni lek za sve. Ona je išla sve više i više, a on je kaskao, tapkao u mestu. To može ženu da odbije od muškarca - ne zato što je on loš, nego zato što ništa nije uradio da postane bolji, a to su dve različite stvari. Muž i žena kad su zaposleni imaju obaveze, nisu non stop zajedno, užele se da dođu kući i vide tu osobu, da izađu... A ne ona ide na svoj posao, on ide za njom i gleda je. Naravno da se smorila.

Priča se da ni Dejan nije bio cvećka, čim je tako lako mogla da ga ostavi?

- Gledam ga kao nekog adolescenta... Čisto sumnjam da je on švrljao i varao Dalilu, od toga stvarno nema ništa. To dopisivanje koje se spominje i meni je presmešno, da uopšte bude tema... Ali, činjenica je da ako je on to izbrisao i prećutao, da je greškicu napravio, ali daleko od toga da se prave skandali. Dalila bi trebalo pothitno da uradi ono što priča, da je stvarno ne zanima. Sinoć je onako urlala, bila na ivici da ga udari. On nju uspeva da izvede iz takta, a to njoj ne sme da se desi. Činjenica je da se on sada sprda, zeza. Od njega nisam očekivala, niti ću očekivati da ustane, počne da je vređa, pjjuje... Mislim da ne radi ni pet posto onoga što može da joj radi. Znate šta bih ja radila?! Bila bih im čičak! Oni krenu da se ljube, ja dođem i naslonim se na njih! Krenu da jedu, isto. I što Đedović kaže - oni u krevet, ti sa njima!

foto: Printscreen/PinkTV

Kako ti izgleda veza Cara i Dalile? Imaju li oni perspektivu ili će se Car povući iz te priče kada mu bude dosadila ili mu se bude smučila ova priča i svi problemi?

- To mi se uopšte ne sviđa i mislim da nema nikakvu perspektivu, iz više razloga. Dalila je tu napravila veliku grešku - ako nije želela da bude sa Dejanom, trebalo je da ga ostavi i da bude sama, da sabere svoje misli, želje i odredi životne ciljeve. Napravila je ogroman korak, treba imati m*da ostaviti tako čoveka sa kojim si bila pet godina. Uplašila se u jednom momentu svog koraka na koji se odlučila, a pošto znam kakva je i da ne bi odustala makar crkla, uplašila se i pomislila da će joj biti bolje da bude sa nekim. Tu se našao Car, buzdovan najobičniji, jako loš čovek, bez ijednog kvaliteta... To je neiživljeni balvan kojem je cilj da bude sa što više devojaka! Vukao se i sa prostitutkama, sa svakakvima, bila je tu možda ok neka devojka, ali teško i retko... Ja Dalilu ne vidim pored njega. Nikako mi se ne sviđa, što sam videla - njegovu izričitu nameru da po bilo koju cenu bude sa njom, pod izgovorom:"Ja sam se zaljubio". Nisi se ti ništa zaljubio, nego si napaljeni vepar koji bi bio sa svim mogućim! Dalila je aktuelna, pa kad matematički sabereš - aktuelno i riba, dobiješ sa kim treba da budeš. Filip je nju namerno vukao da bi je bukvalno primorao da bude sa njom. Priča da će da je brani, a onda ustane i pljune je - meni se to ne sviđa, vidim da Dalila ne može da bude srećna sa čovekom koji je ostavlja i vređa svaki dan. Kad uporedim Cara i Dejana, Dejan je za njega kralj, dečko koji ne vređa, koji bira reči, ima moralne skrupule. Dejan i Car, nebo i zemlja! Ima još dugo do kraja, ali mislim da će Filip brzo dobiti nogu u dupe. Ona je užasno emotivno ranjiva, samo mi ne liči na nju da ona pređe preko tih uvreda i ostavljena.

Zbog čega Dejan i dalje ne želi da skine burmu i šta misliš o njegovom ponašanju?

- Neće da skine burmu iz inata, možda daje još neku nadu, iako je to meni suludo. Meni nije normalno da čak i kada bi ona htela da mu se vrati, da on kaže:"Dobro, Dalila, dođi, nema veze". Možda sebe pokušava da leči... Ja mislim da on ima žestoke lomove u glavi, ali da nisu protumačeni kako treba. Svi zadrugari, koji većinom za njim trče zbog kadra, a ne zbog Dejana, svi viču:"On lupa zbog nje, zbog Dalile". Ja to ne vidim tako, mislim da bi se i psiholozi sa mnom složili. Pretrpeo je ogroman poraz što se tiče njega. Žene su uvek plakale zbog drugih muškaraca, a muškarci zbog sebe, i to je tačno! Dejan plače isključivo i lupa, što je vid samopovređivanja, a to je zanimljivo jer to rade osobe koje krive sebe, a ne druge - to radi zato što je izneverio samog sebe. Ne može da veruje kako je mogao da poveruje u ceo život taj, u planove, da će imati decu... Očigledno je sada svestan da je nju idealizovao u glavi, što je i sam priznao. Sve što radi slika je i prilika čoveka koji se razočarao u samog sebe, a to najviše boli, to su stvari koje nikad ne prolaze. Niko nije umro od tuge, niko neće umreti, ali razočaranje u samog sebe je nešto što te zauvek prati, može da ti odredi dalji tok života i unazadi te, osakati. Sa tim ne može da se pomiri, jer ne zna kako drugačije sebe da kazni.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.

