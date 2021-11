DAVID RASKRINKAO SNAJKU DALILU: Celo njeno NASELJE je se stidi, neće se vratiti u BOSNU, a pere se preko moje PORODICE!

Rijaliti veteran David Dragojević je raskrinkao svoju snaju Dalilu.

Naime, David kaže kako se Dalila pere preko njegove porodice.

- Dalila pere svoju situaciju preko problema moje porodice. Ona iz kuće manipuliše i jako dobro zna šta priča jer zna šta se odvija napolju. To što ona već sad priča da se neće vraćati u Bosnu, veliča svoju kuću i govori kako će sve ostaviti ocu, to je zato što zna da je se otac odrekao - istakao je David.

foto: Printscreen

- Ona je vrlo dobro svesna da se nje otac ranije odrekao zbog mnogo manje stvari koju je uradila, a ne sad kad radi to što radi dok joj muž spava u istoj prostoriji. Ona zna da njen otac to ne može da podrži. Svesna je da je se otac stidi, a i celo njeno naselje i da je završila tamo - rekao je on, pa nastavio:

- Imam neke informacije o tome, ali nije to bitno. Bitno je da je ona toga svesna, pa zato unapred okreće priču jer zna šta se odvija napolju. Nje se otac odrekao, a Dejana nije. Njega svi vole i nije on nigde otišao sa dva kofera. To je ona okrenula priču kako bi ispala žrtveno jagnje. Ona je pričala kako nisu imali ništa, ali nije bilo tako.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Telegraf

Bonus video:

00:14 KORAĆEVA I DAVID PONOVO OČI U OČI! Nakon raskida PRVI PUT sedeli za istim stolom, a evo šta je Dragojević radio!