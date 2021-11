CAR I MUJIĆ DA ME NE UVLAČE U SVOJ PRLJAVI ODNOS! Mina Vrbaški oštro o zadrugarima, a zna da Filip i Mensur ne mogu da je PREBOLE!

Došlo je do više žestokih sukoba između Filipa Cara i Mensura Ajdarpašića u rijalitiju, a Mina Vrbaški bila je glavna tema.

Mnogi zadrugari su zaključili da između njih postoji netrpeljivost zbog Mine Vrbaški i da sve ostalo dolazi dodatno. Inače, Mensur je kasnije priznao da ga Milica Veselinović ne voli kao što je Mina, dok je Car imao haos sa Dalilom sinoć jer je izjavio da se ona ponaša kao neke njegove bivše, a sada se Mina oglasila za "Pink.rs".

- Jedna stvar je među njima vrlo jasna, a to je da imaju netrpeljivost samo radi mene. Mića tu uopšte ne greši, jer svakodnevno pominjanje mene kao reper i za loše i za dobro, sve situacije u kojima se sada nađu, oni upoređuju sa odnosom koji su imali sa mnom. Zašto je to tako, ne znam. Možda je griža savesti, možda neraščišćene emocije. To ćemo ostaviti gledaocima da prosude sami! - izjavila je Mina.

Mina je odgovorila i na Daliline prozivke.

- Ne znam kada će ovaj spoj Car/Mujić bar pokušati da me ne uvlači u svoj prljavi odnos! Neka se gospođa pozabavi malo šta je ona bila i još važnije šta je sada! Da li je ona Dalila Moreno samoproklamovana Paris Hilton ili je smerna gospođa Dragojević? Ipak, kada sumiramo, trenutno vidimo ženu koja je pored živog muža pored sebe našla i dečka! - poručila je Vrbaški.

