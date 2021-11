J**AO SAM TI DEVOJKU NA OČI, A TI SAD TO RADIŠ MALOLETNICI! Lom u rijalitiju, Car i Mensur u opasnom OBRAČUNU, uleteli ČUVARI!

Ljubav Dalile Dragojević i Filipa Cara prikazana je na jednom od klipova, ali nije svima bilo "pravo".

Reč je dobio Mensur Ajdarpašić koji kaže da mu se ovaj rijaliti par gadi.

- Vidim na klipu kako je perfidno odradio neke stvari, po meni je Dalila perfidno donela neku odluku. Jako je ružno. On je jedan od likova koji priča jedno, a radi drugo. Dalila je jako neodgovorno postupila. Neću da štitim nikoga. Na njoj je bilo ozbiljno delo, ali ja to ne osporavam. Meni su se oboje ogadili, pa ogadili. Neću da je vređam zbog Dejana, a imam svašta da kažem. Dalila je gadno uradila neke stvari, on se meni gadi, ogavan je. Podjednako su krivi, Dalili prepisujem veću krivicu - rekao je Mensur.

foto: Printscreen

- Ti si go**ar težak, ja sam dete iz mešovitog braka, ja sam uvek bio neko ko nije prihvaćen. Imao sam po familiji dosta tih. Znaš kako ih namirišem, go**are - rekao je Car.

- Ti si najveći cirkus koji je ikad ušao u rijaliti. Bolje se smiri - rekao je Mensur.

- Od večeras ćeš da me sanjaš - rekao je Car.

foto: Printscreen

Obezbeđenje je odmah uletelo u Belu kuću, kako bi razdvojio ova dva zadrugara koji su jedno drugo čašćavali uvredama.

- Je*ao sam ti devojku na tvoje oči. A ti možeš samo da je*eš maloletnicu i tri popodne. Pizd**ino moja - drao se Car.

- Hajde, jeste - govorio je Mensur.

Kurir.rs/K.Đ.