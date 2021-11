DALILA SE GUŠI U SUZAMA, OTRGLA SE IZ CAREVIH RUKU: Čovek kojeg sam uništila skroz me brani, a ti NE! SLOMILA SE OD TUGE (VIDEO)

Dalila Dragojević otišla je u ekonomsko dvoriše sa Jovanom Tomić Matorom, pa prolila suze jer Filip Car nije stao u njenu odbranu.

- Nikad ne bih dopustila da neko to kaže Filipu i da ćutim. Očekujem od momka sa kojim sam da me brani, a očekujem od čoveka kojem sam zagorčala život da me brani... Šta sam utripovala? Gleda scene svaki dan i on da me brani, a ne brani me ovaj koji je u scenama. Uvek nađe opravdanje, još ni jednom nije stao u moju odbranu - pričala je Dalila.

Filip Car prišao je Dalili u ekonomskom, pa počeo da se pravda.

- Znaš kako se osećam kad te zagrlim? Osećam da ću napraviti još gore. Rađe mi je da ti dođem na muški način - rekao je Car.

- Ja tebe nikad ne bih ostavila. Čovek kog sam uništila skroz me brani - dodao je on.

Dejan Dragojević za to vreme sedeo je sa Sandrom Rešić i Markom Đedovićem u prostoriji za pušenje, a onda im se pridružila i Miljana Kulić.

- Pustila je da ceo Balkan pušta septičku jamu i onda ja treba da odbranim - rekao je on.

- Nema za čim da plače, smešno je - rekla je Miljana.

