ZNA SE KAKO SE PRIMA ISLAM! Huso Mujić otkrio da li je Dejan Dragojević promenio VERU, komšije pričaju jedno, a on drugo!

Komšije oca Dalile Dragojević istakle su da je njen muž Dejan prešao u islam, ali se Huso Mujić sa njima ne slaže.

On je otkrio da li je Dragojević koji je sa svojom ženom takmičar rijaliti programa, zapravo promenio veru zbog žene koja ga je prevarila.

- Nije istina da je Dejan primio islam i promenio veru. Zna se kako se islam prima. Je l' Dragojević još? Jeste - počeo je Huso.

- To je izmišljotina. On je dečko poštovao našu veru, kao što mi poštujemo njegovu. Bio je na sahrani kod naših rođaka i tako je krenula ta priča. Tada je ispoštovao sahranu koja je organizovana po muslimanskim običajima, neko je to video i raširio priču. Nije on jedini pravoslavac koji je bio na islamskoj sahrani. Dolaze i katolici, to ne znači das je neko primio veru. Čista glupost! On poštuje našu veru i to mi je pokazalo da je dobar čovek - objasnio je Mujić.

Podsetimo, komšinica Fatija za "Kurir" je govorila drugačije.

- Dejan, srce moje, uzeo je našu veru, išao u džamiju, učio Kuran, klanjao, postio ramazan, sve živo... Duša moja, da ga tako prevari. Taj Car je uzeo zbog nekog duga od 40.000 evra, da bi mu ona to otplatila sigurno, kažu da je bio i po zatvorima. A Dejan je sve primio zbog nje, a ona tako... Pu, đubre jedno! Dejan je miran, nije se čuo dok je bio ovde. Takav se više ne rađa. Kad su krenuli za Beograd, došao je do mene da me pozdravi, kaže mi da ide i da ćemo se videti za 10 meseci. Izneli su puno stvari iz kuće, poneli sa sobom. Ljubili su se tu i grlili, šta joj bi, ne znam. Toliko su se voleli. Ja sam pomagala i dok su tu bili majstori i gradili im kuću, kuvala sam im kafu, nosila keks, kiselu vodu. Sram je bilo, kako ga je izradila - ogorčena je baka Fatija.

