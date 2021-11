DALILA PREVARILA MUŽA PRED MILIONIMA, A PRE 3 GODINE OVAKO JE PRIČALA: Svaki put bih ti iznova rekla DA, srce mi lupa kao PRVI PUT

Dalila Dragojević muža Dejana Dragojevića prevarila je pred kamerama u "Zadruzi 5", a nekada se klela u ljubav.

Naime, Dalila je 2019. godine govorila koliko je srećna u braku, pa niko nije ni slutio šta će se desiti pred milionima koji gledaju rijaliti. Ona je tada objavila fotografije gde Dejan kleči na kolenima, pa napisala emotivne reči.

"Za koji mesec punimo 2 godine najsavršenijeg braka na svetu, ali on odluči i na rođendanu da me podseti kako je izgledala naša veridba... On je neko kome bih svaki put iznova i iznova rekla DA! Ne postoji reč kojom mogu opisati ljubav ovog čoveka i mene, on je neko za koga sam spremna na sve, a ja sam neko koga on voli najviše na svetu", pisala je tom prilikom Dalila i dodala:

"Hvala ti ljubavi što postojiš i što svaki momenat dokazuješ da si baš ti taj pred kojim mogu da mi drhte kolena i ruke, srce lupa kao da će da iskoči iz grudi, a stomak ključa na 100 stepeni i da se i dalje to zove onim najlepšim osećajem kao da je sve PRVI PUT. Rekla sam DA po drugi put i rekla bih ti i po stoti... Jer ti si nešto što mi daje smisao životu. Volim te, gospodine Dejane Dragojeviću."

