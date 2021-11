ZNAM KAKO JE KAD ON VOLI! Mina Vrbaški BRUTALNO oplela po MALOLETNOJ MILICI (17) i njenoj vezi sa MENSUROM: To je čist FEJK!

Mina Vrbaški oglasila se i otkrila šta misli o Millici Veselinović sada, koja ju je pre ulaska u "Zadrugu 5" potkačila.

Inače, Mensur je izjavio da ga Milica ne voli ni približno kao Mina, koja mu je to u trećoj sezoni najgledanijeg rijalitija dokazala, dok od Veselinovićeve često dobija samo hladnoću.

- Milica i Mensur su čisti fejk! Ono što imam prilike da pogledam kad su njih dvoje u pitanju, samo takav zaključak mogu da donesem. To kako Mensur izgleda kada voli znam odlično i ovo što sada prezentuje nije ni blizu. I mislim da nije dobro što me toliko uvlači u dešavanja vezana za njihov odnos, sa devojkom posebno. Generalno se ne vidi hemija među njima, još kad Mensur počne da upoređuje i priča koliko smo se voleli, sve ono što pokušava da pokaže sa Milicom pada u vodu. Što se tiče Miličinog straha da bih se ja nešto mešala da sam tamo, tome nema mesta, jer je to zavšreno sa moje strane barem. Bolje da se posvete jedno drugom, možda se rodi veća ljubav među njima, nego da se bave Minom svaki dan i to što pokušavaju mene da okrive za svoje nesuglasice - ističe Mina za Pink.rs.

- Od Milice me ne čudi ništa. Prvo sam u samom startu mislila da je mene pomenula kako bi skrenula pažnju na sebe, a sada mi je jasno da ona doslovce želi sve što je imalo veze sa mnom. Kako baš da joj se svideo Fran, da se smeška Caru i da prvu noć legne u krevet kod Mensura?! Svi vide da petlja i laže, dok Mensur figurativno rečeno vadi vruć kesten iz vatre. Pokušava da to opravda i vrlo je lagan. Sećam se koliko sam problema imala zbog pogleda u tuđe patike, a tek da ne pominjem situaciju koja se desila na moj rođendan u 3. sezoni, kada je zbog običnog razgovora sa jednim zadrugarom polomio pola kuće i sebi ruke, pa završio u zatvoru! Ne znam zašto svoj odnos baziraju na napadu mene i odbrani neodbranjivog! - zaključuje Vrbaški.

