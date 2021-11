HTELA DA KOPIRA LUNU I SLOBU, PA SE ZAVOZALA! Zorica UNIŠTILA LJUBAVNI TROUGAO: Kako da žalim čoveka koji nema osećaj za MAJKU?!

Ljubavni trougao Flipa Cara, Dejana i Dalile Dragojević intrigira javnost proteklih mesec dana, a sada se oglasila i pevačica Zorica Marković i oštro, u svom stilu, komentarisala dešavanja iz "Zadruge 5":

- Realno, ispod časti mi je da komentarišem nebitne ljude, ali su oni deo najgledanijeg formata rijaliti programa Zadruga i neminovno je da ih gleda milionski auditorijum. Samim tim su postali glavna tema javne scene, pa shodno tome je logično da se sve prati i da svako ima svoje mišljenje. Ako ništa drugo, ovo je jako poučna priča, kako ne treba raditi i kako se ne treba ponašati. U isto vreme je i tužno i smešno. Što se mene tiče, sve što je Miljana Kulić rekla juče, sve je istina i sve je na svom mestu. Sada polako izlazi sve na videlo, pa i detalji njene prošlosti, ljudi više neće da ćute posle ovoga što je uradila. Skoro sam pogledala video njenih ranih radova i čula sam od osobe koja nju poznaje iz tog perioda, da je ona prvo startovala Davida Dragojevića, pa kad je on odbio i bio krajnje nezainteresovan onda je prešla na njegovog brata. To je na neki način javna tajna! Takođe, svedoci smo poruka koje je slala svom bivšem dečku, dok je bila u braku sa Dejanom, sad sve polako izbija na površinu! Gade mi se, kad gledam novu vezu Dalile, bukvalno mi se gade, lapću kao gladne svinje, on leži ko mrtav, kao da je pada u nesvest, ona pada preko njega - započela je pevačica za Pink.rs.

Kad je u pitanju krah braka i njihovi odnosi generalno Zorica je istakla sledeće:

- Dejan i Dalila su kao individue jako dosadni, bili su u trećoj sezoni dobri komentatori, ali to bi bilo zanimljivo samo neko vreme, posle bi postali nevidljivi, tako da su bili svesni da im treba nešto jače. Moje mišljenje je, ja to odmah provalim, da je to sve njihova igra bila u kojoj se ona zavozala jer voli tipove kao što su Filip Car. Mnogi tamo vole kadar, a ona posebno i tužno je što ima dosta kvalitetnih i zanimljivih ljudi tamo, a nakon ove priče su postali statisti. Dalila ako nešto zacrta ona gazi preko mrtvih i ovo je realan dokaz njenog ponašanja. Uvek je išla đonom, tako su i na mene udarali u sezoni u kojoj smo se sreli, imali smo strašne okršaje. Oni su otpad, da se razumemo, mislili su da su iznad kompletnog projekta i da će ovim kopirati priču Slobe i Lune, a ne kapiraju da je unutra pravi život. Ne bih se iznenadila da joj Dejan oprosti sve, on je jako slab. Mislim da dosta i preteruje u nekim reakcijama, jeste da nije svejedno ali u mnogim situacijama je sve to fejk. Ovamo je previše pi*kast, ćuti pa plače, a oči bi joj iskopao, u drugom trenutku polomi sve. Kontradiktorno - rekla je Zorica.

Pevačica se zatim osvrnula na probleme koje imaju sa svojim porodicama.

- Koliko god da mi je Dejana sa ljudske strane žao, sa druge ga uopšte ne razumem. Čudna je on glava. Nije mi jasna ta nekomunikacija sa majkom i rođenim bratom, koji kakav god da je, toliko plače za njim i pati. Ne znam kako je sebi uspeo da dozvoli da mu samo Dalila bude važna u životu, a da se odrekne porodice, na prvom mestu majke koja ga je rodila i odgajila. Jasno mi je da je cela porodica bila svesna kakav je Dalila đavo i da je niko nije bio srećan zbog toga. Ne smem ni da pomislim kako je toj ženi. Zato mi on nije za željenje, kako da žalim čoveka koji nema osećaja za sopstvenu majku? Kako je tako mogao da im zabije nož u leđa ja ne znam - dodala je Markovićeva.

- Gledala sam intervju sa njenim ocem, ono je jako potresno. Ne znam šta da kažem, velika tuga. Meni je to potresnije nego sve scene sa Dejanom. Nije imala mu*a da to uradi napolju, pa je namerno uradila javno, a sada njen otac treba da se nosi sa tim kako zna i ume - kaže bivša zadrugarka.

Pevačica nije zaobišla ni Filipa Cara kada je navodila svoje mišljenje o celokupnoj situaciji, a onda se dotakla i Mensura Ajdarpašića.

- Filipa boli uvo, on je prosto Car u svakom smislu te reči. Beskarajno mi je simpatičan, on vodi takav život kakav vodi, takav je i njemu je sve ovo igra, šta njega briga za sve ovo. Vidim da mu u posloednje vreme radi malo griža savesti, ali u suštini baš ga briga. Ukoliko se desi, da ikako uđe Maja Marinković to će biti skandal. Ona je neko ko nema milosti i biće mrtva trka oko njih dve. Razvaliće ih, a onda će nastati ogromni problemi. One su takav mentalni sklop, udariće tuk na luk, Maja ima ima materijala a ima i istustva, a najviše razloga da napravi haos jer je on bio sa njom pre nego što je ušao u Zadrugu. Ako ona dođe, gaziće ih bukvalno, što je i razumljivo, i ja bih isto uradila na njenom mestu! Car će poludeti onda i samo se plašim da on takav kakav je ne uđe u neki fizički obračun sa nekim. Plašili su me i ti okršaji sa Mensurom, oko Mine. A i taj Ajdarpašić, ne mogu da ga slušam. Mozga nema, nije glup ali je ograničen totalno, on što kaže Mića nema sijalicu jednu a nekoga uči životom. Čovek priča o moralu a u dnevnom terminu ima odnose sa maloletnim detetom, pa gde to ima. Stalono ide na varijantu da ga svi mrze, kako bi ispao žrtva, što je jako podlo i bezobrazno, stalno se osvrće na neke fanove, strašno - zaključila je Zorica Marković za Pink.rs.

